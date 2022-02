Les résultats 2021 de Bouygues se rapprochent des niveaux de 2019

Paris (awp/afp) - Le groupe Bouygues a vu ses résultats de 2021 se rapprocher des niveaux de 2019, avant la pandémie de Covid-19, et affiche sa "confiance" pour la suite, selon un communiqué publié jeudi.

Le géant français du BTP et des télécoms a enregistré l'an dernier un bénéfice net de 1,125 milliard d'euros, soit +61,6% par rapport à 2020 et -4,98% comparé à 2019.

Son chiffre d'affaires est de 37,589 milliards d'euros (38,9 milliards de francs suisses), en augmentation de 8% par rapport à 2020, mais à -0,9% comparé à 2019.

Sur cet ensemble, l'activité construction (incluant la filiale de travaux publics Colas) est à 27,92 milliards d'euros (reprenant 7% par rapport à 2020). Bouygues Telecom engrange 7,256 milliards (+13%) et TF1 2,427 milliards soit +17%.

En 2022, Bouygues attend une nouvelle augmentation de son chiffre d'affaires et de son résultat opérationnel courant par rapport à 2021.

"Positionné sur des marchés porteurs, le groupe bénéficie de la diversité de ses activités, des plans d'amélioration de ses marges et d'une génération de cash récurrente", a commenté son directeur général Olivier Roussat.

Selon lui, "les projets d'acquisition d'Equans et de rapprochement de TF1 et de M6 représentent une étape majeure dans son histoire, qui lui permettront d'être encore plus résilient et de changer de dimension. Bouygues s'inscrit dans une excellente dynamique qui nous rend confiants dans l'avenir".

afp/ck