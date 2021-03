COMMUNIQUE DE PRESSE DU 30 MARS 2021

Nomination : Philippe Signe, nouveau Directeur des

Ressources Humaines de Bouygues Immobilier

Le 1er avril 2021, Philippe Signe rejoindra Bouygues Immobilier en tant que Directeur des Ressources Humaines.

Il accompagnera la stratégie de l'entreprise et s'attachera à dynamiser le recrutement des meilleurs talents tout en poursuivant une politique mixité ambitieuse.

Depuis octobre 2018, il était Directeur des Ressources Humaines de Bouygues Bâtiment France Europe, filiale de Bouygues Construction, présente dans neuf pays et regroupant près de 10 000 collaborateurs.

Après une formation en Droit et Sciences Politiques, Philippe Signe intègre le groupe Bouygues en 1988 en tant que Cadre RH au sein de la filiale Pertuy Construction. Il évolue ensuite en tant que DRH de Filiales à Nancy, à Strasbourg puis à Lyon.

En 2003, il est nommé Directeur des Ressources Humaines de

Bouygues Entreprises France Europe, filiale de Bouygues

Construction.

En 2010, Philippe Signe élargit ses responsabilités à Bouygues Travaux Publics avant d'être nommé en 2015 Directeur des Ressources Humaines Bâtiment France en charge de la Direction des Ressources

Humaines de Bouygues Bâtiment Ile-de-France.

"Je me réjouis de l'arrivée de Philippe Signe à la Direction des Ressources Humaines de Bouygues Immobilier. Sa solide expérience notamment dans la conduite de projets RH d'envergure et sa capacité à développer dans l'entreprise des relations humaines de qualité sont des atouts à un moment où Bouygues Immobilier entend replacer l'humain au cœur de sa stratégie." explique Bernard Mounier, Président de Bouygues Immobilier.

À propos de Bouygues Immobilier

Bouygues Immobilier, développeur-ensemblier urbain et acteur de référence sur le marché français, compte 1679 collaborateurs, pour un chiffre d'affaires de 2,032 milliards d'euros en 2020. Depuis plus de soixante ans, Bouygues Immobilier est présent sur l'ensemble de la chaîne de valeur de l'immobilier, de l'aménagement à l'exploitation en passant par la promotion, son cœur de métier. Avec son offre multiproduits (logements sociaux, intermédiaires et libres, immobilier de bureaux, commerces, résidences gérées et hôtellerie) et grâce à un maillage puissant d'agences en France et trois implantations à l'international, Bouygues Immobilier apporte des solutions innovantes et durables aux besoins des territoires et de ses clients . Exigeant en termes de qualité et soucieux du bien-êtreau travail de ses collaborateurs, Bouygues Immobilier est le premier promoteur à être certifié ISO 9001 en France et Top Employer France 2020 pour la 7e année consécutive.

