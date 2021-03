Nomination : William Bouygues rejoint le pôle Immobilier d'Entreprise de Bouygues Immobilier

Depuis le 15 mars 2021, William Bouygues est devenu Directeur Général adjoint en charge des projets stratégiques, du pôle Immobilier d'Entreprise de Bouygues Immobilier.

Diplômé de la London School of Economics and Political science (spécialisation en Économie et histoire de l'économie), c'est après plusieurs expériences d'apprentissages dans divers métiers de la construction, qu'il rejoint en septembre 2011, les équipes de Bouygues Bâtiment Ile-de-France Rénovation privée, en qualité de conducteur de travaux, sur le chantier 42 Sèvres Laennec.

En 2013, il évolue vers des fonctions de responsable commercial et traite l'opération 1-3 Blanche pour le compte de AG Real Estate.

A partir de 2016, William s'est orienté vers les métiers du développement immobilier, d'abord au sein de Bouygues Bâtiment International, puis chez Linkcity où il occupait tout dernièrement les fonctions de Directeur du développement commercial.

Parallèlement à ses missions, William a poursuivi sa professionnalisation dans les métiers de l'immobilier en obtenant le master Management Immobilier à l'ESSEC Business School.

« Je suis heureux d'accueillir William Bouygues au sein de Bouygues Immobilier. Son expérience professionnelle riche au sein du groupe Bouygues, ainsi que sa grande capacité à la coopération et au travail en équipe seront des atouts clés pour la phase de renouveau que l'Entreprise est en train d'amorcer.» souligne Bernard Mounier, Président de Bouygues Immobilier.

Bouygues Immobilier, développeur-ensemblier urbain et acteur de référence sur le marché français, compte 1900 collaborateurs, pour un chiffre d'affaires de 2,7 milliards d'euros en 2019.

