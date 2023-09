BOUYGUES : Stifel initie une couverture à neutre

Stifel initie une couverture de Bouygues avec une position 'neutre' et un objectif de cours de 32 euros, voyant le conglomérat comme 'complexe, sous-performant et requérant un redémarrage pour cristalliser de la valeur'.



'Le titre pourrait potentiellement bénéficier d'un tournant dans le cycle de taux. A plus long terme toutefois, le groupe aura besoin d'une réorganisation significative de sa structure et d'un renouvellement culturel', estime le broker.



Stifel juge Bouygues bien valorisé, mais pense que 'des améliorations de marges, ainsi qu'un retrait de ses décotes de holding et de stratégie pourraient potentiellement libérer une certaine valeur supplémentaire à un stade ultérieur'.



