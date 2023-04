BOUYGUES : Opération d'épargne salariale Bouygues Confiance N°12

OPÉRATION D’ÉPARGNE SALARIALE

BOUYGUES CONFIANCE N°12

Bouygues a décidé de lancer une nouvelle opération d’épargne salariale à effet de levier dénommée Bouygues Confiance n°12. Cette augmentation de capital d’un montant maximum de 150 millions d’euros, prime d’émission incluse, est réservée aux salariés des sociétés françaises du Groupe, via un FCPE dont les parts sont bloquées pendant une période de cinq ans, sauf déblocage anticipé autorisé par la loi. Elle aura pour effet la création d’un maximum de 6 845 564 actions Bouygues nouvelles émises au prix de souscription de 21,912 euros. Le FCPE exercera les droits de vote attachés aux actions ainsi créées.

Conformément aux dispositions du code du travail, le prix de souscription est égal à 70% de la moyenne des cours d’ouverture des vingt séances de bourse précédant la date de la décision fixant l’ouverture de la souscription. La période de souscription s’étendra du 26 mai au 12 juin 2023 inclus.

Les actions nouvelles qui seront créées porteront jouissance à compter du 1er janvier 2023. L’admission desdites actions aux négociations sur le marché Euronext Paris, sur la même ligne de cotation que les actions Bouygues existantes, devrait intervenir dès que possible après la réalisation de l’augmentation de capital, prévue le 27 juin 2023. Pour mémoire, 8 045 000 actions ont été annulées en 2022 en prévision notamment de cette opération.

Bouygues associe ainsi ses salariés, dont les salariés des sociétés françaises d’Equans récemment intégrées, au développement et aux performances à long terme du Groupe. Cette opération est une nouvelle traduction concrète de la politique volontariste de Bouygues en faveur de l’actionnariat salarié, élément constitutif de sa culture et de ses valeurs.

À PROPOS DE BOUYGUES

Bouygues est un groupe de services diversifié, présent dans plus de 80 pays et riche de 196 000 collaborateurs au service du progrès humain dans la vie quotidienne. Porteuses de croissance, ses activités répondent à des besoins essentiels et en constante évolution : activités de construction (Bouygues Construction, Bouygues Immobilier et Colas), énergies et services (Equans), médias (TF1) et télécoms (Bouygues Telecom).

CONTACT PRESSE BOUYGUES

presse@bouygues.com • Tél. : +33 (0)1 44 20 12 01

BOUYGUES SA • 32 avenue Hoche • 75378 Paris CEDEX 08 • bouygues.com

Pièce jointe