Baisse des actions sur fond de tensions USA-Chine, craintes de récession

PARIS (Reuters) - Les principales Bourses européennes évoluent dans le rouge en début de séance mardi dans un climat troublé par des tensions diplomatiques entre Washington et Pékin et les préoccupations persistantes sur l'économie mondiales.

À Paris, le CAC 40 perd 0,42% à 6.409,98 points à 07h43 GMT. À Londres, le FTSE 100 cède 0,13% et à Francfort, le Dax avance de 0,61%.

L'indice EuroStoxx 50 est en baisse de 0,64%, le FTSEurofirst 300 de 0,6% et le Stoxx 600 de 0,52%.

D'après plusieurs sources, Nancy Pelosi devrait se rendre dans la journée à Taïwan alors que la Chine a prévenu à plusieurs reprises contre une visite de la présidente de la Chambre américaine des représentants sur l'île qu'elle considère faisant partie de son territoire.

Pékin a envoyé plusieurs avions effectuer un survol près de la ligne de démarcation du sensible détroit de Taïwan, a indiqué une source, alors que plusieurs bâtiments de guerre chinois se trouvaient déjà dans la zone depuis lundi.

Ces informations ont plombé les places financières asiatiques: le Nikkei à Tokyo a cédé 1,42% et en Chine, le CSI 300 1,95%.

Les rendements obligataires de référence sont en nette baisse, conséquence du regain d'aversion au risque, qui favorise le repli sur les emprunts d'Etat. Celui du Bund allemand à dix ans cède plus de sept points de base à 0,689% et son équivalent américain près de huit points à 2,5249%.

Outre les développements sur le dossier sino-américain, les craintes de récession restent la principale source d'inquiétudes des marchés mondiaux. Des données publiées lundi en Chine, en Europe et aux Etats-Unis ont signalé un affaiblissement de l'activité industrielle.

Aux valeurs, Bouygues prend 0,65% après avoir publié ses résultats semestriels et relevé l'objectif de progression d'Ebitda après loyer de sa division Bouygues Telecom à plus de 8%, contre environ 7% auparavant.

Parmi les plus fortes progressions du Stoxx 600, le géant pétrolier BP avance de 3,93% après avoir publié son plus important bénéfice trimestriel en 14 ans, augmenté son dividende et le montant de son programme de rachats d'actions.

Le secteur de l'énergie gagne 0,78%.

(Rédigé par Laetitia Volga, édité par Kate Entringer)