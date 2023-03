COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Jeudi 9 mars 2023

BOUYGUES CONSTRUCTION DIVISE PAR TROIS L'EMPREINTE CARBONE DES

BUREAUX AVEC SON NOUVEAU CONCEPT BUILDING

l'occasion du MIPIM, rendez-vous international des acteurs de l'immobilier, Bouygues Construction dévoile son concept building qui divise par 3 l'empreinte carbone de la construction de bureaux. Ce projet, dont la faisabilité et la performance ont été validées par l'agence Franck Boutté Consultants, Grand Prix de l'Urbanisme 2022, vient illustrer la stratégie de Bouygues Construction pour orienter la construction vers le très bas carbone.

Une démarche innovante pour accélérer la transition du marché tertiaire

Le secteur du bâtiment a un rôle majeur à jouer dans la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre. En France, il représentait en 2020 43% des consommations énergétiques et 23% des émissions de CO2. Bouygues Construction est engagé dans une démarche qui vise à répondre au marché en apportant des solutions aux enjeux environnementaux. Parmi les axes de réflexion pour des villes et territoires plus durables, une nouvelle approche est nécessaire pour réduire de façon significative l'empreinte carbone de la construction.

Un concept inspirant pour les bureaux de demain

Dans l'objectif de concevoir un concept building le plus bas carbone possible, Bouygues Construction a mobilisé ses équipes d'experts durant plusieurs mois en s'affranchissant des limites d'un cahier des charges et en se basant sur les prévisions de climat projetées en 2040.

Cette démarche a pour vocation de transformer la vision de la construction de bureau en se concentrant sur l'essentiel : concevoir un bâtiment le plus bas carbone possible en trouvant le juste équilibre entre sobriété, confort, connectivité et évolutivité.

Toute cette phase itérative a été accompagnée par Franck Boutté Consultants, agence de conception et d'ingénierie environnementale. A la suite de cette démarche exploratoire, le concept building a été interprété et enrichi par 3 agences d'architecture de renom : NeM / Niney et Marca Architectes, Coldefy, Martin Duplantier Architectes.

Ce concept building repousse les limites et privilégie notamment l'économie de matière par une analyse poussée sur la forme du bâtiment, une conception au plus juste en termes de sobriété technologique, l'utilisation structurelle du bois, l'économie circulaire ou encore la mise en œuvre de matériaux biosourcés, par exemple la terre crue.

Il divise par 3 l'empreinte carbone moyenne des bureaux actuellement en construction et affiche un seuil de 40% inférieur aux objectifs de la RE2031.

Cette démarche a également vocation à être étendue au marché de la réhabilitation.