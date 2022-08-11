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BOUYGUES SA

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Bouygues : Document AMF CP. 2022DD856982

11/08/2022 | 18:17
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2022DD856982

10 août 2022

FR0000120503 - DD152802

INFORMATION

Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société

LA PRESENTE NOTIFICATION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE L'AMF ET EST ETABLIE

SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT.

NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :

SCDM SAS, ADMINISTRATEUR DE BOUYGUES

NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:

Notification initiale

COORDONNEES DE L'EMETTEUR

NOM : BOUYGUES

LEI : 969500MOCLNQFNZN0D63

DETAIL DE LA TRANSACTION

DATE DE LA TRANSACTION : 09 août 2022

LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Paris

NATURE DE LA TRANSACTION : Acquisition

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action

CODE D'IDENTIFICATION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : FR0000120503

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 30.1478 Euro

VOLUME : 285 139.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 30.1478 Euro

VOLUME : 285 139.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON

DATE DE RECEPTION DE LA NOTIFICATION : 10 août 2022

COMMENTAIRES :

"Les données à caractère personnel collectées par le biais de ce formulaire font l'objet d'un traitement informatique réservé à l'usage exclusif de l'AMF pour l'accomplissement de ses missions. En application du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, le droit d'accès et le cas échéant, de rectification, d'effacement, d'opposition ou de limitation du traitement des données personnelles des personnes physiques les concernant, peut être exercé par courrier à l'adresse suivante : AMF - Délégué à la protection des données - 17 place de la Bourse, 75002 Paris ; et via le formulaire « données personnelles » accessible sur le site internet de l'AMF. Vous pouvez également introduire une réclamation au sujet du traitement de vos données auprès de la CNIL."

Disclaimer

Bouygues SA published this content on 11 August 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 11 August 2022 16:16:03 UTC.


© Publicnow 2022
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Données financières
CA 2022 39 900 M 41 300 M -
Résultat net 2022 979 M 1 013 M -
Dette nette 2022 4 826 M 4 996 M -
PER 2022 12,0x
Rendement 2022 5,88%
Capitalisation 11 451 M 11 853 M -
VE / CA 2022 0,41x
VE / CA 2023 0,35x
Nbr Employés 127 304
Flottant 54,0%
Graphique BOUYGUES SA
Durée : Période :
Bouygues SA : Graphique analyse technique Bouygues SA | Zone bourse
Graphique plein écran
Tendances analyse technique BOUYGUES SA
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesHaussièreNeutreBaissière
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
Recommandation moyenne ACCUMULER
Nombre d'Analystes 14
Dernier Cours de Clôture 30,39 €
Objectif de cours Moyen 36,79 €
Ecart / Objectif Moyen 21,0%
Révisions de BNA
Dirigeants et Administrateurs
Olivier Roussat Chief Executive Officer
Pascal Grangé Chief Financial Officer, Deputy CEO & SVP
Martin Bouygues Chairman & Chief Executive Officer
Colette Lewiner Independent Director
Rose-Marie van Lerberghe Independent Director
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapi. (M$)
BOUYGUES SA-3.49%11 853
VINCI0.62%54 705
LARSEN & TOUBRO LIMITED-2.13%32 967
CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING CORPORATION LIMITED-3.60%30 066
QUANTA SERVICES22.32%20 059
FERROVIAL, S.A.-4.39%19 705