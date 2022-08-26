Connexion
Connexion
Ou se connecter avec
GoogleGoogle
Twitter Twitter
Facebook Facebook
Apple Apple     
Inscription
Inscription Email
Ou se connecter avec
GoogleGoogle
Twitter Twitter
Facebook Facebook
Apple Apple     
  1. Accueil Zonebourse
  2. Actions
  3. France
  4. Euronext Paris
  5. Bouygues SA
  6. Actualités
  7. Synthèse
    EN   FR0000120503

BOUYGUES SA

(EN)
  Rapport
Temps réel Euronext Paris  -  17:35 25/08/2022
29.70 EUR   -0.50%
24/08BOUYGUES : Document AMF CP. 2022DD858002
PU
24/08BOUYGUES : Document AMF CP. 2022DD857854
PU
23/08Grégory Rabuel quitte la direction d'Altice France et de SFR - courriel interne
RE
SynthèseCotationsGraphiquesActualitésNotationsAgendaSociétéFinancesConsensusRévisionsDérivésFonds 
SynthèseToute l'actualitéReco analystesAutres languesCommuniquésPublications officiellesActualités du secteurAnalyses Zonebourse

Bouygues : Document AMF CP. 2022DD858134

26/08/2022 | 00:01
share with twitter
share with LinkedIn
share with facebook

2022DD858134

24 août 2022

FR0000120503 - DD152954

INFORMATION

Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société

LA PRESENTE NOTIFICATION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE L'AMF ET EST ETABLIE

SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT.

NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :

SCDM SAS, ADMINISTRATEUR DE BOUYGUES

NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:

Notification initiale

COORDONNEES DE L'EMETTEUR

NOM : BOUYGUES

LEI : 969500MOCLNQFNZN0D63

DETAIL DE LA TRANSACTION

DATE DE LA TRANSACTION : 23 août 2022

LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Paris

NATURE DE LA TRANSACTION : Acquisition

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action

CODE D'IDENTIFICATION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : FR0000120503

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 29.9640 Euro

VOLUME : 232 055.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 29.9640 Euro

VOLUME : 232 055.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON

DATE DE RECEPTION DE LA NOTIFICATION : 24 août 2022

COMMENTAIRES :

"Les données à caractère personnel collectées par le biais de ce formulaire font l'objet d'un traitement informatique réservé à l'usage exclusif de l'AMF pour l'accomplissement de ses missions. En application du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, le droit d'accès et le cas échéant, de rectification, d'effacement, d'opposition ou de limitation du traitement des données personnelles des personnes physiques les concernant, peut être exercé par courrier à l'adresse suivante : AMF - Délégué à la protection des données - 17 place de la Bourse, 75002 Paris ; et via le formulaire « données personnelles » accessible sur le site internet de l'AMF. Vous pouvez également introduire une réclamation au sujet du traitement de vos données auprès de la CNIL."

Disclaimer

Bouygues SA published this content on 25 August 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 25 August 2022 22:00:05 UTC.


© Publicnow 2022
Toute l'actualité sur BOUYGUES SA
24/08BOUYGUES : Document AMF CP. 2022DD858002
PU
24/08BOUYGUES : Document AMF CP. 2022DD857854
PU
23/08Grégory Rabuel quitte la direction d'Altice France et de SFR - courriel interne
RE
23/08Altice France change de PDG, rapporte Les Echos
RE
22/08BOUYGUES : Déclaration des transactions sur actions propres
GL
22/08TF1 et M6 proposent de séparer leurs régies pour amadouer l'Autorité de la concurrence
AO
22/08BOURSE DE PARIS : Paris se crispe face aux banques centrales et au gaz
AW
22/08BOUYGUES SA : Déclaration Dirigeants-Acquisition
CO
22/08BOUYGUES SA : Opérations sur titres
CO
19/08BOUYGUES : Document AMF CP. 2022DD857628
PU
Plus d'actualités
Recommandations des analystes sur BOUYGUES SA
Plus de recommandations
Données financières
CA 2022 39 987 M 39 851 M -
Résultat net 2022 979 M 976 M -
Dette nette 2022 4 826 M 4 810 M -
PER 2022 11,7x
Rendement 2022 6,04%
Capitalisation 11 191 M 11 154 M -
VE / CA 2022 0,40x
VE / CA 2023 0,34x
Nbr Employés 127 304
Flottant 52,1%
Graphique BOUYGUES SA
Durée : Période :
Bouygues SA : Graphique analyse technique Bouygues SA | Zone bourse
Graphique plein écran
Tendances analyse technique BOUYGUES SA
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesHaussièreNeutreBaissière
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
Recommandation moyenne ACCUMULER
Nombre d'Analystes 13
Dernier Cours de Clôture 29,70 €
Objectif de cours Moyen 36,92 €
Ecart / Objectif Moyen 24,3%
Révisions de BNA
Dirigeants et Administrateurs
Olivier Roussat Chief Executive Officer
Pascal Grangé Chief Financial Officer, Deputy CEO & SVP
Martin Bouygues Chairman & Chief Executive Officer
Colette Lewiner Independent Director
Rose-Marie van Lerberghe Independent Director
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapi. (M$)
BOUYGUES SA-5.21%11 223
VINCI0.01%52 378
LARSEN & TOUBRO LIMITED-0.91%33 352
CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING CORPORATION LIMITED0.40%30 081
QUANTA SERVICES26.56%20 754
CHINA RAILWAY GROUP LIMITED-1.90%19 119