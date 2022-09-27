Recherche avancée
Connexion
Connexion
Ou se connecter avec
GoogleGoogle
Twitter Twitter
Facebook Facebook
Apple Apple     
Inscription
Inscription Email
Ou se connecter avec
GoogleGoogle
Twitter Twitter
Facebook Facebook
Apple Apple     
  1. Accueil Zonebourse
  2. Actions
  3. France
  4. Euronext Paris
  5. Bouygues SA
  6. Actualités
  7. Synthèse
    EN   FR0000120503

BOUYGUES SA

(EN)
  Rapport
Temps réel Euronext Paris  -  17:35 27/09/2022
26.81 EUR   -0.15%
20:18Cession de M6: le calendrier est "très tendu"
AW
19:15Bouygues : Document AMF CP. 2022DD863000
PU
09:06Les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris - Mardi 27 septembre 2022
AO
SynthèseCotationsGraphiquesActualitésNotationsAgendaSociétéFinancesConsensusRévisionsDérivésFonds 
SynthèseToute l'actualitéReco analystesAutres languesCommuniquésPublications officiellesActualités du secteurAnalyses Zonebourse

Bouygues : Document AMF CP. 2022DD863000

27/09/2022 | 19:15
share with twitter
share with LinkedIn
share with facebook

2022DD863000

26 septembre 2022

FR0000120503 - DD153415

INFORMATION

Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société

LA PRESENTE NOTIFICATION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE L'AMF ET EST ETABLIE

SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT.

NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :

OLIVIER BOUYGUES, ADMINISTRATEUR DE BOUYGUES

NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:

Notification initiale

COORDONNEES DE L'EMETTEUR

NOM : BOUYGUES

LEI : 969500MOCLNQFNZN0D63

DETAIL DE LA TRANSACTION

DATE DE LA TRANSACTION : 23 septembre 2022

LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Paris

NATURE DE LA TRANSACTION : Acquisition

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action

CODE D'IDENTIFICATION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : FR0000120503

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 27.1199 Euro

VOLUME : 100 000.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 27.1199 Euro

VOLUME : 100 000.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON

DATE DE RECEPTION DE LA NOTIFICATION : 26 septembre 2022

COMMENTAIRES :

"Les données à caractère personnel collectées par le biais de ce formulaire font l'objet d'un traitement informatique réservé à l'usage exclusif de l'AMF pour l'accomplissement de ses missions. En application du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, le droit d'accès et le cas échéant, de rectification, d'effacement, d'opposition ou de limitation du traitement des données personnelles des personnes physiques les concernant, peut être exercé par courrier à l'adresse suivante : AMF - Délégué à la protection des données - 17 place de la Bourse, 75002 Paris ; et via le formulaire « données personnelles » accessible sur le site internet de l'AMF. Vous pouvez également introduire une réclamation au sujet du traitement de vos données auprès de la CNIL."

Disclaimer

Bouygues SA published this content on 27 September 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 27 September 2022 17:14:01 UTC.


© Publicnow 2022
Toute l'actualité sur BOUYGUES SA
20:18Cession de M6: le calendrier est "très tendu"
AW
19:15Bouygues : Document AMF CP. 2022DD863000
PU
09:06Les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris - Mardi 27 septembre 2022
AO
08:53Bouygues : Philippe Jouy nommé directeur général adjoint de Bouygues Constructi..
AO
08:39La CMA britannique donne son feu vert au rachat d'Equans par Bouygues
DJ
08:22L'organisme britannique de surveillance de la concurrence ne renvoie pas la fusion Bouy..
MT
07:52Bouygues : nomination de Philippe Jouy
CF
26/09Bouygues : déclaration des transactions sur actions propres
GL
26/09ORANGE, TELEFONICA, VODAFONE : les Telco appellent les géan..
ZB
26/09Intel opte pour l'Italie, McDo augmente, Airbus mai..
ZB
Plus d'actualités
Recommandations des analystes sur BOUYGUES SA
Plus de recommandations
Données financières
CA 2022 39 808 M 38 402 M -
Résultat net 2022 963 M 929 M -
Dette nette 2022 4 777 M 4 608 M -
PER 2022 10,7x
Rendement 2022 6,69%
Capitalisation 10 118 M 9 712 M -
VE / CA 2022 0,37x
VE / CA 2023 0,31x
Nbr Employés 127 304
Flottant 57,8%
Graphique BOUYGUES SA
Durée : Période :
Bouygues SA : Graphique analyse technique Bouygues SA | Zone bourse
Graphique plein écran
Tendances analyse technique BOUYGUES SA
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesBaissièreBaissièreBaissière
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
Recommandation moyenne ACCUMULER
Nombre d'Analystes 13
Dernier Cours de Clôture 26,85 €
Objectif de cours Moyen 36,62 €
Ecart / Objectif Moyen 36,4%
Révisions de BNA
Dirigeants et Administrateurs
Olivier Roussat Chief Executive Officer
Pascal Grangé Chief Financial Officer, Deputy CEO & SVP
Martin Bouygues Chairman & Chief Executive Officer
Colette Lewiner Independent Director
Rose-Marie van Lerberghe Independent Director
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapi. (M$)
BOUYGUES SA-14.73%9 760
VINCI-10.10%45 477
LARSEN & TOUBRO LIMITED-2.31%31 892
CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING CORPORATION LIMITED3.00%30 244
QUANTA SERVICES12.30%17 984
CHINA RAILWAY GROUP LIMITED-8.29%17 403