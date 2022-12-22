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    EN   FR0000120503

BOUYGUES SA

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Bouygues : Document AMF CP. 2022DD877223

22/12/2022 | 20:37
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2022DD877223

21 décembre 2022

FR0000120503 - DD154686

INFORMATION

Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société

LA PRESENTE NOTIFICATION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE L'AMF ET EST ETABLIE

SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT.

NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :

OLIVIER BOUYGUES, ADMINISTRATEUR DE BOUYGUES

NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:

Notification initiale

COORDONNEES DE L'EMETTEUR

NOM : BOUYGUES

LEI : 969500MOCLNQFNZN0D63

DETAIL DE LA TRANSACTION

DATE DE LA TRANSACTION : 20 décembre 2022

LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Paris

NATURE DE LA TRANSACTION : Acquisition

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action

CODE D'IDENTIFICATION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : FR0000120503

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 27.7552 Euro

VOLUME : 100 000.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 27.7552 Euro

VOLUME : 100 000.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON

DATE DE RECEPTION DE LA NOTIFICATION : 21 décembre 2022

COMMENTAIRES :

"Les données à caractère personnel collectées par le biais de ce formulaire font l'objet d'un traitement informatique réservé à l'usage exclusif de l'AMF pour l'accomplissement de ses missions. En application du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, le droit d'accès et le cas échéant, de rectification, d'effacement, d'opposition ou de limitation du traitement des données personnelles des personnes physiques les concernant, peut être exercé par courrier à l'adresse suivante : AMF - Délégué à la protection des données - 17 place de la Bourse, 75002 Paris ; et via le formulaire « données personnelles » accessible sur le site internet de l'AMF. Vous pouvez également introduire une réclamation au sujet du traitement de vos données auprès de la CNIL."

Disclaimer

Bouygues SA published this content on 22 December 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 22 December 2022 19:34:16 UTC.


© Publicnow 2022
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Données financières
CA 2022 40 871 M 43 305 M -
Résultat net 2022 927 M 983 M -
Dette nette 2022 6 077 M 6 439 M -
PER 2022 11,6x
Rendement 2022 6,36%
Capitalisation 10 568 M 11 197 M -
VE / CA 2022 0,41x
VE / CA 2023 0,35x
Nbr Employés 200 000
Flottant 45,9%
Graphique BOUYGUES SA
Durée : Période :
Bouygues SA : Graphique analyse technique Bouygues SA | Zonebourse
Graphique plein écran
Tendances analyse technique BOUYGUES SA
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesBaissièreNeutreNeutre
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
Recommandation moyenne ACCUMULER
Nombre d'Analystes 13
Dernier Cours de Clôture 28,22 €
Objectif de cours Moyen 35,12 €
Ecart / Objectif Moyen 24,4%
Révisions de BNA
Dirigeants et Administrateurs
Olivier Roussat Chief Executive Officer
Pascal Grangé Chief Financial Officer, Deputy CEO & SVP
Martin Bouygues Chairman & Chief Executive Officer
Rose-Marie van Lerberghe Independent Director
Clara Gaymard Independent Director
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapi. (M$)
BOUYGUES SA-10.38%11 214
VINCI1.37%56 341
LARSEN & TOUBRO LIMITED13.24%36 367
CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING CORPORATION LIMITED13.80%32 796
QUANTA SERVICES26.21%20 679
FERROVIAL, S.A.-11.28%19 059