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    EN   FR0000120503

BOUYGUES SA

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Bouygues : Document AMF CP. 2023DD914362

12/06/2023 | 18:07
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2023DD914362

09 juin 2023

FR0000120503 - DD167061

INFORMATION

Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société

LA PRESENTE NOTIFICATION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE L'AMF ET EST ETABLIE

SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT.

NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :

SCDM SAS, ADMINISTRATEUR DE BOUYGUES

NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:

Notification initiale

COORDONNEES DE L'EMETTEUR

NOM : BOUYGUES

LEI : 969500MOCLNQFNZN0D63

DETAIL DE LA TRANSACTION

DATE DE LA TRANSACTION : 08 juin 2023

LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Paris

NATURE DE LA TRANSACTION : Acquisition

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action

CODE D'IDENTIFICATION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : FR0000120503

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 30.3762 Euro

VOLUME : 142 045.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 30.3762 Euro

VOLUME : 142 045.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON

DATE DE RECEPTION DE LA NOTIFICATION : 09 juin 2023

COMMENTAIRES :

"Les données à caractère personnel collectées par le biais de ce formulaire font l'objet d'un traitement informatique réservé à l'usage exclusif de l'AMF pour l'accomplissement de ses missions. En application du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, le droit d'accès et le cas échéant, de rectification, d'effacement, d'opposition ou de limitation du traitement des données personnelles des personnes physiques les concernant, peut être exercé par courrier à l'adresse suivante : AMF - Délégué à la protection des données - 17 place de la Bourse, 75002 Paris ; et via le formulaire « données personnelles » accessible sur le site internet de l'AMF. Vous pouvez également introduire une réclamation au sujet du traitement de vos données auprès de la CNIL."

Disclaimer

Bouygues SA published this content on 12 June 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 12 June 2023 16:06:03 UTC.


© Publicnow 2023
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Données financières
CA 2023 55 300 M 59 476 M -
Résultat net 2023 1 142 M 1 228 M -
Dette nette 2023 8 445 M 9 083 M -
PER 2023 9,89x
Rendement 2023 5,94%
Capitalisation 11 288 M 12 140 M -
VE / CA 2023 0,36x
VE / CA 2024 0,36x
Nbr Employés 147 443
Flottant 47,5%
Graphique BOUYGUES SA
Durée : Période :
Bouygues SA : Graphique analyse technique Bouygues SA | Zonebourse
Graphique plein écran
Tendances analyse technique BOUYGUES SA
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesBaissièreNeutreHaussière
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
Recommandation moyenne CONSERVER
Nombre d'Analystes 12
Dernier Cours de Clôture 30,33 €
Objectif de cours Moyen 35,86 €
Ecart / Objectif Moyen 18,2%
Révisions de BNA
Dirigeants et Administrateurs
Olivier Roussat Chief Executive Officer
Pascal Grangé Chief Financial Officer, Deputy CEO & SVP
Martin Bouygues Chairman & Chief Executive Officer
Rose-Marie van Lerberghe Independent Director
Clara Gaymard Independent Director
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapi. (M$)
BOUYGUES SA8.17%12 140
VINCI14.37%64 752
LARSEN & TOUBRO LIMITED13.31%40 298
CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING CORPORATION LIMITED13.81%36 353
QUANTA SERVICES, INC.28.30%26 542
CHINA RAILWAY GROUP LIMITED46.58%26 349
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