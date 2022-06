Bouygues : Le groupe TF1 annonce la cession de Gamned! au fonds HLD

[22.06.22] COMMUNIQUÉ DE PRESSE

LE GROUPE TF1 ANNONCE LA CESSION DE GAMNED! AU FONDS HLD

Le fonds HLD a acquis, auprès du groupe TF1, la société Gamned!, agence de marketing digital spécialisée dans l'achat média programmatique.

Alliant expertise humaine et technologie de pointe, Gamned! accompagne ses clients, tels que AXA, Orange, But, Tape à l'œil ou Macif dans l'activation de leurs audiences via des dispositifs digitaux ciblés sur l'ensemble des médias et formats (display, vidéo, social, SEA, télévision, DOOH ou encore audio).

Cette opération permettra à Gamned! de poursuivre son développement sur d'autres territoires de croissance avec l'appui des ressources et du savoir-faire du fonds HLD, de manière à répondre à des annonceurs qui ont besoin de transformer leur stratégie marketing. Le fonds d'investissement dispose

la fois de moyens conséquents et d'une solide expérience en matière d'intégration de sociétés avec un haut niveau d'expertise pour accompagner un projet de consolidation ambitieux autour de Gamned!.

A propos du groupe TF1 :

Le groupe TF1 est un acteur majeur dans la production, l'édition et la distribution de contenus. Sa raison d'être est d'inspirer positivement la société. Les activités du groupe TF1 sont réparties en deux pôles : Le pôle Média, rassemble ses chaînes en clair (TF1, TMC, TFX, TF1 Séries Films, LCI), ses chaînes thématiques (Ushuaia TV, Histoire TV, TV Breizh, Série Club), ses plateformes de contenus à la demande (MYTF1, TFOU MAX, Salto), ses marques digitales fédératrices (dont Marmiton, aufeminin, Doctissimo, Les Numériques) et la régie TF1 PUB. Le Groupe est également présent avec Muzeek One dans la production musicale et de spectacles. Le pôle Production, avec Newen Studios, crée et distribue des programmes dans tous les genres et pour tous les acteurs du secteur, des chaînes publiques et privées aux plateformes digitales, grâce aux 40 sociétés et labels créatifs qu'il regroupe en France et à l'international. Présent dans 20 pays, le Groupe TF1 compte 3 380 collaborateurs au 31.12.2021. En 2021, il a réalisé un chiffre d'affaires de 2 427 M€ (Euronext Paris, compartiment A : ISIN FR0000054900).

A propos de Gamned! :

Fondé en 2009 par Anthony Spinasse et Olivier Goulon, Gamned! est un pionnier et leader du programmatique. L'entreprise de publicité digitale emploie aujourd'hui plus de 160 collaborateurs, basés en France, mais également au sein de ses 6 bureaux internationaux (Belgique, Suisse, Pays-Bas, Émirats Arabes Unis, Brésil et Malaisie). Alliant expertise humaine et technologie de pointe, Gamned! aide les annonceurs et agences à engager durablement leur audience via des activations digitales sur l'ensemble des médias et formats (display, vidéo, social, SEA, télévision, DOOH ou encore audio). L'entreprise fait également le choix du conseil et de l'évangélisation de son savoir-faire, étant ainsi à l'origine de la toute première formation certifiante du secteur. Fort de plus de 250 clients (tels que Caudalie, Macif, Magimix, Tediber, Homair, Tape à l'Œil, Se Loger, Compagnie des Alpes, Sushi Shop, Luko, BUT …), Gamned! a rejoint TF1 en novembre 2018, aux côtés d'entreprises telles que Aufeminin, Marmiton, ou encore Doctissimo.

