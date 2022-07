Bouygues : Le groupe TF1 entre en négociation exclusives en vue de la cession à la société Future Tech Retail de sa participation de 70% au capital d'Ykone

[21.07.22] COMMUNIQUÉ DE PRESSE

LE GROUPE TF1 ENTRE EN NEGOCIATIONS EXCLUSIVES EN VUE DE LA CESSION A LA SOCIETE FUTURE TECH RETAIL DE SA PARTICIPATION DE 70% AU CAPITAL D'YKONE

Le groupe TF1 est entré en négociations exclusives avec Future Technology Retail (FTR), société d'investissement en solutions technologiques et de distribution filiale de BinDawood Holding, dans le but de céder ses parts dans la société YKONE, agence internationale de marketing d'influence.

Créée en 2008 et intégrée au groupe TF1 en 2018, l'agence YKONE s'est développée dans le monde entier pour devenir aujourd'hui un des principaux acteurs du secteur. YKONE est désormais présent dans 12 pays à Paris, Milan, Genève, Berlin, Munich, Las Vegas, Miami, Dubaï, Abu Dhabi, Riyadh, Jeddah, Hong Kong, Bangalore, Tunis et Shanghaï.

YKONE a également élargi ses services en développant une offre de technologie, CAMPAYGN, en rachetant le réseau d'influenceurs BOLD MANAGEMENT et en lançant sa société de production ODDLY ENOUGH. YKONE a acquis récemment l'agence allemande COVER, après avoir acquis en 2021 l'agence milanaise BALDI, complétant ainsi son implantation européenne. YKONE emploie aujourd'hui plus de 150 personnes et accompagne une cinquantaine de grands groupes dans la mise en place de leurs stratégies social media et influence.

Spécialisée dans le luxe, la beauté et le tourisme, YKONE accompagne des grandes marques mondiales dans leurs opérations d'influencer marketing. Le secteur est en très forte croissance et a bénéficié de la croissance des investissements publicitaires sur les réseaux sociaux. Depuis 2020, la société double son chiffre d'affaires chaque année.

A propos du groupe TF1 :

Le groupe TF1 est un acteur majeur dans la production, l'édition et la distribution de contenus. Sa raison d'être est d'inspirer positivement la société. Les activités du groupe TF1 sont réparties en deux pôles : Le pôle Média, rassemble ses chaînes en clair (TF1, TMC, TFX, TF1 Séries Films, LCI), ses chaînes thématiques (Ushuaia TV, Histoire TV, TV Breizh, Série Club), ses plateformes de contenus à la demande (MYTF1, TFOU MAX, Salto), ses marques digitales fédératrices (dont Marmiton, aufeminin, Doctissimo, Les Numériques) et la régie TF1 PUB. Le Groupe est également présent avec Muzeek One dans la production musicale et de spectacles. Le pôle Production, avec Newen Studios, crée et distribue des programmes dans tous les genres et pour tous les acteurs du secteur, des chaînes publiques et privées aux plateformes digitales, grâce aux 40 sociétés et labels créatifs qu'il regroupe en France et à l'international. Présent dans 20 pays, le Groupe TF1 compte 3 380 collaborateurs au 31.12.2021. En 2021, il a réalisé un chiffre d'affaires de 2 427 M€ (Euronext Paris, compartiment A : ISIN FR0000054900).

A propos d'Ykone :

Fondée en 2008 à Paris, l'agence Ykone, implantée aujourd'hui en Europe, au Moyen-Orient, en Asie et aux États- Unis, s'est imposée comme l'une des meilleures agences internationales d'influencer marketing. Depuis près de 15

