Bouygues : Le groupe TF1 finalise la cession du pôle Publishers UNIFY a reworld media

[18.10.2022] COMMUNIQUÉ DE PRESSE

LE GROUPE TF1 FINALISE LA CESSION DU POLE PUBLISHERS UNIFY A REWORLD MEDIA

Faisant suite au communiqué du 28 juin 2022 et à l'autorisation de l'Autorité de la Concurrence en date du 7 octobre dernier, le groupe TF1 annonce ce jour avoir finalisé la cession des activités Publishers UNIFY à Reworld Media.

Compte tenu des mutations du secteur, le Groupe TF1 a décidé de concentrer ses développements autour de ses activités d'éditeur de contenus, son offre de streaming et la production. Par sa solide implantation dans le paysage médiatique, sa dynamique de croissance et la complémentarité de ses marques avec celles des activités Publishers Unify, Reworld Media est apparu comme le meilleur partenaire pour en conduire les futurs développements.

A propos du Groupe TF1

Le groupe TF1 est un acteur majeur dans la production, l'édition et la distribution de contenus. Sa raison d'être est d'inspirer positivement la société. Les activités du groupe TF1 sont réparties en deux pôles : Le pôle Média, rassemble ses chaînes en clair (TF1, TMC, TFX, TF1 Séries Films, LCI), ses chaînes thématiques (Ushuaia TV, Histoire TV, TV Breizh, Série Club), ses plateformes de contenus à la demande (MYTF1, TFOU MAX, Salto), et la régie TF1 PUB. Le Groupe est également présent avec Muzeek One dans la production musicale et de spectacles. Le pôle Production, avec Newen Studios, crée et distribue des programmes dans tous les genres et pour tous les acteurs du secteur, des chaînes publiques et privées aux plateformes digitales, grâce aux 40 sociétés et labels créatifs qu'il regroupe en France et à l'international. Présent dans 20 pays, le Groupe TF1 compte 3 380 collaborateurs au 31.12.2021. En 2021, il a réalisé un chiffre d'affaires de 2 427 M€ (Euronext Paris, compartiment A : ISIN FR0000054900).

A propos de Reworld Media

Reworld Media est un groupe en développement sur deux marchés, BTOC et BTOB.

Le marché BTOC par le déploiement d'offres de contenus, de services et de produits en affinité avec les centres d'intérêts des consommateurs, disponibles à l'abonnement et en vente à l'acte, auprès d'un bassin d'audiences captives de 35 millions de français qu'il accompagne dans la digitalisation de leurs modes de consommation.

Le marché BTOB par la couverture de tous les leviers de la communication des entreprises qu'il accompagne dans la digitalisation de leur communication, et notamment à travers des solutions de brand marketing et performance marketing.

Le groupe a à son actif plus de 80 marques médias multi-supports /multi-formats (print, digital, vidéo, audio, TV, événements) de qualité, génératrices d'audiences dans un grand nombre d'univers thématiques (Maison & Travaux, marie france, Grazia, Auto Plus, Science & Vie, Gourmand, Top Santé, Télé Magazine, etc.) et il intègre sa propre plateforme technologique à la performance (180 000 sites affiliés dans le monde). Fondé en 2012, Reworld Media réalise un chiffre d'affaires annuel de près de 470 M€, est présent dans 11 pays et compte 1 150 collaborateurs.

