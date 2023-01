Bouygues : Les solutions digitales sont un levier essentiel de réductions significatives de 30 % à 40 % de la consommation d'énergie

"Nous ne trouvons pas face à un problème de technologie, mais face à un problème de déploiement et d'usage", dit-il, en citant l'exemple des technologies GTB et SCADA qui, malgré leur efficacité et leur retour sur investissement avérés, ne sont pas toujours déployées ni exploitées au maximum de leur potentiel.

"La plupart des sites industriels sont déjà équipés de systèmes de contrôle SCADA", explique Raphael Contamin, responsable d'Equans Digital. Ces systèmes de contrôle et d'acquisition de données en temps réel contiennent un "patrimoine de données significatif et trop souvent sous-exploité". En lisant et en analysant avec précision cet ensemble de données existantes les entreprises peuvent réaliser d'importants gains énergétiques.

Regarder vers l'avenir

Pour les mois à venir, Raphael Contamin voit deux tendances importantes : l'interopérabilité des systèmes et la convergence des technologies opérationnelles et des technologies de l'information. La combinaison de données provenant de plusieurs systèmes - la suppression des silos - est évidente dans l'émergence du bâtiment intelligent et, à plus grande échelle, des villes intelligentes. Cette approche d'hypervision permet de gérer et de traiter de multiples sources de données dans un même espace. De même, « les disciplines autrefois distinctes de l'informatique industrielle et de la technologie de l'information se regroupent de plus en plus, permettant une plus grande connectivité entre les systèmes et les ensembles de données. ».

Retrouver l'intégralité de l'interview de Raphael Contamin sur le site du Groupe Equans https://www.equans.com/fr/news/digital-et-decarbonation-vont-de-pair

