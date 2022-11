Bouygues : Natixis passe sous les 5% du capital

Natixis a déclaré à l'AMF avoir franchi en baisse, le 10 novembre, le seuil de 5% du capital de Bouygues et détenir 18.567.892 actions représentant autant de droits de vote, soit 4,85% du capital et 3,64% des droits de vote du conglomérat.



L'établissement financier, filiale du groupe BPCE, explique que ce franchissement de seuil résulte de la variation du 'delta' de contrats financiers à dénouement monétaire portant sur des actions Bouygues.



