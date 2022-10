Bouygues : Newen Studios renforce sa présence en Europe du Nord avec l'acquisition d'Anagram

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Paris, le 6 octobre 2022

NEWEN STUDIOS RENFORCE SA PRESENCE

EN EUROPE DU NORD

AVEC L'ACQUISITION D'ANAGRAM

Newen Studios, l'un des leaders européens de la production et de la distribution audiovisuelle acquiert Anagram, l'une des principales sociétés de production de fictions en Scandinavie. Fondée en 2002, Anagram est une société de production indépendante reconnue pour la qualité de ses films et de ses séries.

Mats Alders, Président Directeur général d'Anagram depuis 2013, continuera à diriger la société dans ses développements futurs.

Anagram renforcera la forte présence de Newen Studios en Europe du nord. Anagram a connu un fort développement ces dernières années. En faisant partie du groupe Newen Studios, cela lui permettra de développer des projets encore plus ambitieux. Cette dernière décennie a permis de révéler des fictions et séries scandinaves dans le monde entier et Anagram a de grands projets à venir avec différentes plateformes. Newen collabore déjà avec Anagram, en production comme en distribution. La filiale danoise de Newen Studios, Nimbus, a déjà coproduit la série Between Us avec Anagram Norvège. Ammo, l'une des dernières productions d'Anagram, bientôt diffusée sur TV2 Norvège, fait également partie du catalogue de Newen Connect au prochain Mipcom.

Anagram est elle-même une Maison de talents, avec par exemple les célèbres producteurs Miira Paasilinna, Directrice générale d'Anagram Suède (Tuesday Club, Thin Blue Line, The Machinery, Tove, The Carer) et Martin Persson (Thin Blue Line, The Machinery, My Life as a Comedian, The Hunt) ; Anne Kolbjørnsen (Ida Takes Charge, Kieler Street, Maniac, Lillyhammer) et Ole Marius Araldsen (Kieler Street, Between Us, Milk, Maniac) chez Anagram Norvège, tous deux figures créatives emblématiques à l'origine de l'essor et du succès des fictions nordiques sur la scène internationale ; et Erik Ahrnbom, (Keep it Together, Sunday League, The Bridge S3), scénariste chez Anagram Suède.

Anagram comprend :

Anagram Suède , dont l'expertise est reconnue tant pour ses séries TV, principalement des thrillers et des comédies, que pour ses fictions. Elle a rencontré un grand succès notamment avec Thin Blue Line qui a remporté le prix du meilleur programme TV et du meilleur scénario au gala suédois Kristallen, programme le plus regardé depuis 15 ans sur SVT, ainsi qu'avec The Machinery S1 et S2 pour Viaplay. En ce qui concerne ses longs métrages, Anagram est connue pour ses films primés tels que Yarden et Eat Sleep Die , ainsi que pour ses films grand public tels que Tuesday Club et Halvdan Almost a Viking. La saison 2 de Thin Blue Line vient d'être lancée sur SVT1, YLE et NRK. Et la comédie dramatique Keep it Together pour SVT est déjà en post-production.