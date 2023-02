Bouygues : PRESENTATION DES RESULTATS ANNUELS 2022

Cette présentation contient des informations et des déclarations à caractère prévisionnel relatives au groupe Bouygues et à ses activités. Les informations à caractère prévisionnel peuvent être identifiées par l'emploi de mots tels que « souhaite », « s'attend à ce que », « anticipe », « dans le futur », « à l'intention de », « projette de », « croit », « estime », et d'autres expressions similaires.

Les informations à caractère prévisionnel sont des informations qui ne portent pas sur des données historiques. Elles comprennent, sans que cette énumération ait un caractère limitatif : des projections, prévisions et estimations financières, et leurs hypothèses sous-jacentes ; des informations concernant des projets, des objectifs et des attentes concernant de futures opérations ou de futurs produits et services ; et des informations concernant les performances futures du Groupe. Même si la direction générale du Groupe croit que les perspectives reflétées dans de telles informations prévisionnelles sont raisonnables, les investisseurs sont avertis que les informations et déclarations à caractère prévisionnel sont soumises à divers facteurs de risques et incertitudes, lesquels sont souvent difficiles à prévoir et excèdent généralement les limites du contrôle du Groupe. Ces facteurs de risques et ces incertitudes pourraient conduire à ce que les résultats et les évolutions qui seront constatés diffèrent sensiblement de ceux exprimés, impliqués ou projetés par les informations et déclarations à caractère prévisionnel. Les investisseurs sont avertis que les informations à caractère prévisionnel ne sont pas la garantie des performances futures et qu'il importe de ne pas placer une confiance exagérée dans de telles informations. Les facteurs suivants, parmi d'autres exposés dans le Document d'enregistrement universel, dans la section intitulée « Facteurs de risques », pourraient conduire à ce que les chiffres qui seront constatés diffèrent significativement de ceux présentés à titre prévisionnel : toutes évolutions défavorables affectant les marchés français et internationaux des télécommunications, des médias, de la construction et de l'immobilier ; les coûts liés au respect des réglementations en matière d'environnement, de santé et de sécurité et de toutes autres réglementations dont le respect s'impose aux sociétés du Groupe ; l'état de la concurrence sur chacun de nos marchés ; l'impact des réglementations fiscales et autres réglementations publiques en vigueur ou à venir ; les risques liés aux activités internationales ; les risques industriels et environnementaux ; les risques de récession aggravée ; les risques de défaut de conformité ; les risques de réputation ou d'image ; les risques liés aux systèmes d'information ; les risques découlant de litiges en cours ou futurs. Sauf dans la mesure exigée par la législation applicable, le groupe Bouygues ne prend aucun engagement de mettre à jour ou de réviser les projections, prévisions et autres informations à caractère prévisionnel contenues dans cette présentation.