Bouygues : Recruter 1 000 nouveaux alternants en France en 2022 Un objectif ambitieux que se fixe Bouygues Construction

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Lundi 25 avril 2022

RECRUTER 1 000 NOUVEAUX ALTERNANTS EN FRANCE EN 2022 UN OBJECTIF AMBITIEUX QUE SE FIXE BOUYGUES CONSTRUCTION

« CONSTRUIS TON AVENIR AVEC NOUS »,

LA CAMPAGNE DE RECRUTEMENT D'ALTERNANTS DE BOUYGUES CONSTRUCTION

Face aux enjeux de recrutement, Bouygues Construction se mobilise pour la quatrième année consécutive pour recruter 1 000 étudiants en alternance dans toute la France. Cette campagne ambitieuse permet de répondre aux forts besoins de recrutement dans tous les métiers du groupe avec un objectif : 10 % des effectifs France en alternance à horizon 2025 !

Une nouvelle fois, Bouygues Construction est à l'initiative d'une démarche active en faveur de l'emploi des jeunes diplômés qui représentent 60% des recrutements de l'entreprise et constituent son premier levier de renforcement de ses effectifs. Fin 2021, les équipes de Bouygues Construction en France étaient composées à 7% d'alternants. Le groupe a l'ambition d'atteindre 10% à horizon 2025. Grâce à l'alternance, le groupe offre aux étudiants souhaitant rejoindre ses métiers une formation de qualité et leur ouvre ses portes pour de futurs emplois. Face aux grands enjeux de la profession liés à la transformation environnementale et digitale et au renouvellement générationnel, l'alternance est une réponse concrète et efficace.

Une campagne nationale de recrutement d'alternants

Nommée « Construis ton avenir avec nous », la campagne a été élaborée avec l'agence de communication Zcomme. Bouygues Construction déploie un dispositif de communication globale à destination des étudiant(e)s à la recherche d'un contrat en alternance dès septembre 2022. Les opportunités concernent l'ensemble des métiers du Groupe. Durant la campagne, des alternants actuellement chez Bouygues Construction témoigneront de leur expérience.

Les candidatures pourront être déposées sur le site Carrières de Bouygues Construction.

Un impératif de formation

Bouygues Construction accompagne ses alternants au cours de leur parcours dans le groupe. Avec plus de 5% de la masse salariale dédiée à la formation chaque année, Bouygues Construction apporte un complément de formation important pour les alternants et les jeunes diplômés, quel que soit leur rôle et leur niveau dans l'entreprise.

Le groupe s'appuie notamment sur son centre de formation Gustave Eiffel fondé en 1997, son université interne (Bouygues Construction University) et sur les compagnons du Minorange (ordre créé en 1963, rassemblant les compagnons sur chantiers notamment engagés dans la transmission de leur savoir).

Trois moments privilégiés vont rythmer cette campagne 2022

• Les 20 et 21 avril s'est tenu un forum à la Cité des sciences et de l'industrie notamment pour le recrutement de compagnons (ouvriers) et de collaborateurs Maîtrise en Ile-de-France.

• Entre juin et septembre, de nombreuses interventions dans les centres de formation et les missions locales se tiendront en régions auprès des futurs alternants.

• Les 10 et 11 mai se tiendra également un forum pour le recrutement des étudiants de formation supérieure.

« Le BTP donne l'opportunité à la nouvelle génération de jouer un rôle clé. Nous avons besoin de former les nouveaux embauchés pour répondre aux attentes de nos clients et à nos enjeux de décarbonation et de digitalisation pour construire autrement. Nous avons la chance chez Bouygues Construction d'avoir une vraie culture du tutorat, de la formation de nos alternants par des collaborateurs engagés. Ils sauront accompagner nos alternants pour maximiser leur chance de réussite et d'intégration dans la vie professionnelle ! » explique Amélie Quidor, directrice des Ressources humaines de Bouygues Construction.

À propos de Bouygues Construction :

Avec 52 800 collaborateurs responsables et engagés dans plus de 60 pays, Bouygues Construction conçoit, réalise et exploite des projets dans les secteurs du bâtiment, des travaux publics, des énergies et des services. Leader de la construction durable, le groupe fait de l'innovation partagée sa première valeur ajoutée et place la santé et la sécurité comme des priorités absolues. Il s'est engagé à baisser de 30% ses émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030 et propose à ses clients une large gamme de solutions bas carbone. En 2021, Bouygues Construction a réalisé un chiffre d'affaires de 12,8 milliards d'euros.

