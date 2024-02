Bouygues Telecom a signé un protocole d’exclusivité

avec le groupe La Poste pour l’acquisition de l’opérateur virtuel La Poste Telecom et la conclusion

d’un partenariat de distribution

Paris, le 22 février 2024, 18H30 - Bouygues Telecom a signé un protocole d’exclusivité avec le groupe La Poste, en vue :

D’acquérir 100 % du capital de sa filiale La Poste Telecom, 1er opérateur virtuel du marché français (détenue à date à 51% par le groupe La Poste et à 49% par SFR) ;

Et de conclure un partenariat de distribution exclusif associant le groupe La Poste, La Banque Postale et La Poste Telecom.

Cette opération s’inscrit pleinement dans la stratégie de croissance de Bouygues Telecom. Elle lui permettrait de renforcer son parc d’environ 2,3 millions de clients Mobile, présentant un haut niveau de satisfaction client. Elle permettrait également à Bouygues Telecom de s’appuyer sur le réseau de distribution de La Poste bénéficiant d’une marque forte et reconnue pour ses valeurs de confiance et de proximité. La Poste Telecom regroupe 400 collaborateurs et devrait réaliser un CA d’environ 300 M€ en 2023.

Ce partenariat stratégique permettrait à La Poste Telecom de poursuivre le développement de son activité Mobile et de construire une nouvelle proposition Fixe pour ses clients en s’appuyant sur les valeurs communes aux deux partenaires : qualité de service, proximité client et respect des collaborateurs.

Le prix d’acquisition des titres est de 950 millions d’euros, montant qui sera ajusté en fonction du calendrier de réalisation de l’opération. Il correspond à une valeur d’entreprise de 963,4 millions d’euros.

La période d’exclusivité du contrat « wholesale » de SFR s’achevant fin 2026, les clients Mobile de la Poste Mobile seront migrés vers le réseau radio de Bouygues Telecom.

Compte tenu de la capacité du réseau radio de Bouygues Telecom, aucun investissement complémentaire ne serait nécessaire pour la partie réseau. Bouygues Telecom prévoit néanmoins des coûts d’intégration (opex/capex) en 2025 et 2026 pour préparer l’opération de migration des clients dans les meilleures conditions. A l’issue de la migration qui s’opérerait en 2027, la contribution de l’acquisition de La Poste Telecom atteindrait environ 140 M€ d’Ebitdaal1 par an à partir de 2028.

L’opération, soumise au processus de consultation des instances représentatives du personnel, devrait être finalisée d’ici la fin d’année 2024, sous réserve :

de l’obtention des autorisations administratives nécessaires, notamment auprès des Autorités de Concurrence,

de l’absence d’exercice par SFR de son droit de préemption.

Si cette opération importante se réalise, Bouygues Telecom communiquera, au plus tard dans les mois qui suivront la finalisation de l’opération, une nouvelle guidance qui remplacera la guidance Ambition 2026 annoncée lors du Capital Markets Day du 15 janvier 2021. En 2024, Bouygues Telecom confirme sa stratégie et reste pleinement mobilisé pour faire croître son parc, améliorer ses résultats et sa génération de cash-flow.

Edward Bouygues, Président de Bouygues Telecom, déclare : « Bouygues Telecom est heureux de ce projet de partenariat stratégique fort avec le groupe La Poste. Cet accord de long-terme, favorable aux deux parties, s’appuie sur une vision et des valeurs communes à nos groupes, qui sont fondées sur la proximité, la confiance et le respect. »

Benoît Torloting, Directeur Général de Bouygues Telecom, déclare : « Bouygues Telecom se réjouit de cette opération et de ce projet de partenariat avec La Poste. Grâce à cet accord, Bouygues Telecom pourra accroître sa base de clients et se renforcer dans le Mobile et dans le Fixe en s’appuyant sur le réseau de distribution de la Poste sur tout le territoire. Bouygues Telecom apportera à La Poste Mobile son expertise et la qualité de ses infrastructures Fixe et Mobile, sur lesquelles La Poste Mobile pourra s’appuyer pour continuer son développement.»

Avertissement :

Cette information a été qualifiée par Bouygues SA, avant sa diffusion, d’information privilégiée au sens de la réglementation en vigueur (article 7.1 du règlement UE 596/2014 du 16 avril 2014). Responsable de la notification : Didier Casas, Secrétaire Général.

1 Résultat opérationnel courant après Loyer (résultat opérationnel courant après prise en compte des charges d’intérêts sur obligations locatives) corrigé des dotations nettes aux amortissements des immobilisations corporelles et incorporelles et aux provisions et dépréciations ainsi que des effets liés aux pertes de contrôle

