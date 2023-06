Bouygues : Valeo et Equans signent un partenariat pour répondre aux défis des villes

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Paris, le 14 juin 2023

VivaTech 2023 - Stand E40 Hall 1

Valeo et Equans signent un partenariat pour répondre aux défis des villes

Le 14 juin 2023 à l'occasion du salon VivaTech 2023 à Paris, Valeo, leader mondial des solutions de mobilité, et Equans, leader mondial dans le secteur des énergies et services, ont signé un partenariat pour préparer ensemble une ville du futur intelligente, sûre et décarbonée.

Alors que la ville doit se transformer pour faire face à des enjeux majeurs (réchauffement climatique, démographie et densité du trafic…) Equans accompagne en Europe et en Amérique du Nord les collectivités pour concevoir, installer et maintenir des infrastructures énergétiques, de transport ou de communication intelligentes. Valeo, leader mondial dans les systèmes de détection et d'éclairage, les systèmes permettant l'électrification des véhicules et les systèmes thermiques, dispose de technologies permettant de répondre aux défis des villes de demain.

Ensemble, Equans et Valeo s'entendent pour répondre aux nouveaux besoins des villes, permettant de développer les fonctionnalités et services sur les sujets suivants :

Un espace urbain connecté, plus sûr pour les piétons et les cyclistes, avec notamment le Smart Pole, présenté à VivaTech sur le stand de Bouygues

L'optimisation du fonctionnement des centres de données et des centres de stockage d'énergie

Le développement de la mobilité électrique avec des solutions de charge et de V2G

Lors de la signature, Geoffrey Bouquot, EVP Stratégie et CTO Valeo a expliqué: "Chez Valeo, nos équipes travaillent chaque jour pour rendre accessible au plus grand nombre des solutions de mobilité plus sûres, plus propres et plus intelligentes. Les technologies que nous développons pour la mobilité peuvent trouver des applications dans d'autres domaines. Nous sommes donc fiers aujourd'hui de signer ce partenariat avec Equans pour identifier ces opportunités afin de contribuer à rendre également les villes plus sûres, plus vertes et plus intelligentes."

Thomas Jung, Directeur Général Adjoint en charge de l'Excellence opérationnelle, de l'Innovation et des Achats Equans : "Equans œuvre au côté de ses clients pour répondre aux défis qui se posent aux villes et territoires en termes d'urbanisation, de sécurité, de mobilité, d'électrification et de maîtrise des consommations énergétique. C'est dans ce cadre que s'inscrit notre partenariat avec pour objectif d'intégrer les technologies développées par Valéo dans des solutions qui répondent à ces enjeux.»

Rendre la mobilité urbaine plus sûre avec le Valeo Smart Pole