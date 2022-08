Bouygues a dépassé les attentes au S1, Bouygues Telecom relève son objectif d'Ebitda

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le conglomérat diversifié Bouygues a confirmé mardi ses objectifs financiers pour l'exercice 2022, après que ses résultats semestriels ont dépassé les attentes des analystes. Sa filiale Bouygues Telecom a, pour sa part, modifié ses perspectives annuelles, relevant notamment son objectif de croissance de l'Ebitda (excédent brut d'exploitation).

Pour 2022, le groupe présent dans les télécoms, la construction, l'immobilier et la télévision, avec TF1, prévoit toujours une augmentation de son chiffre d'affaires et de son résultat opérationnel courant (ROC) par rapport à 2021.

Bouygues Telecom, de son côté, a modifié ses perspectives annuelles. L'opérateur télécoms a relevé son objectif de croissance de l'Ebitda après loyer pour le porter à plus de 8%, contre environ 7% auparavant. Bouygues Telecom a également remplacé son objectif de croissance d'environ 5% du chiffre d'affaires des Services par un objectif de croissance du chiffre d'affaires facturé aux clients supérieure à 5% en 2022. La société estime que cet indicateur est plus "représentatif" de sa performance.

Le ROC en hausse au premier semestre

Bouygues a livré ces perspectives alors que ses résultats ont globalement progressé au premier semestre. Sur la période, le bénéfice net du conglomérat est ressorti à 147 millions d'euros, contre 408 millions d'euros un an plus tôt. Le bénéfice des six premiers mois de 2022 a toutefois été grevé par un résultat non courant de -44 millions d'euros, qui comprend essentiellement les coûts relatifs aux projets d'acquisition d'Equans et de rapprochement entre TF1 et M6. Le premier semestre 2021, de son côté, avait bénéficié d'une contribution de l'équipementier ferroviaire Alstom - dont Bouygues est désormais presque totalement sorti du capital - de 219 millions d'euros, ainsi que d'un résultat non courant de 80 millions d'euros lié principalement à des plus-values de cessions de centres de données (data centers) chez Bouygues Telecom.

Le ROC des six premiers mois de 2022 s'est établi à 492 millions d'euros, contre 471 millions d'euros au premier semestre de l'an passé. Le chiffre d'affaires semestriel a progressé de 6% sur un an, à 18,53 milliards d'euros.

Selon un consensus fourni par le groupe, la médiane des prévisions des analystes se situait à 18,39 milliards d'euros pour le chiffre d'affaires du premier semestre, à 409 millions d'euros pour le ROC et à 129 millions d'euros pour le bénéfice net.

Le mariage entre TF1 et M6 menacé

Dans la construction, le chiffre d'affaires de Bouygues s'est établi à 13,7 milliards d'euros au premier semestre, en progression de 7% sur un an. Le carnet de commandes ressortait à 35,1 milliards d'euros au 30 juin, en hausse de 6%. Le ROC du premier semestre s'est établi à 41 millions d'euros, contre 83 millions d'euros pour les six premiers mois de 2021.

Dans les médias, TF1 a vu son ROC semestriel augmenter de 11,6% sur un an, à 188,7 millions d'euros, pour une marge correspondante de 15,9%, en hausse de 0,9 point de pourcentage. Cependant, le projet de fusion entre TF1 et son concurrent M6 paraît menacé, les services d'instruction de l'Autorité de la concurrence considérant que l'opération soulève des problèmes de concurrence significatifs, en particulier sur le marché de la publicité. Après avoir reçu un avis préliminaire défavorable du régulateur sur leur projet de fusion, TF1 et M6 ont fait part de leur intention de faire valoir leurs arguments au cours des prochaines semaines et de maintenir leur projet tel qu'il a été présenté. Les auditions devant le Collège de l'Autorité de la concurrence sont prévues les 5 et 6 septembre prochains.

Bouygues Telecom a enregistré une activité en hausse au premier semestre. Son chiffre d'affaires a progressé de 5% sur un an, à 3,64 milliards d'euros. L'excédent brut d'exploitation (Ebitda), après loyer, s'est établi à 830 millions d'euros, en progression de 9% sur un an, et le ROC a atteint 295 millions d'euros, en hausse de 51 millions d'euros sur un an.

Concernant le rachat d'Equans,l'activité de services multitechniques d'Engie, Bouygues a rappelé que la finalisation de l'opération était attendue pour la fin de l'année. Le 19 juillet, l'autorité britannique de la concurrence, la Competition & Markets Authority (CMA), a exprimé ses inquiétudes sur ce rachat, redoutant qu'il affaiblisse la concurrence dans le cadre de l'appel d'offres en cours sur la caténaire de la ligne à grande vitesse High Speed 2. "Bouygues a déposé le 26 juillet des propositions de remèdes sur lesquelles la CMA devrait statuer très prochainement", a annoncé le groupe à ce sujet.

