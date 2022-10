Bouygues : acquisition de Hasselmann par Colas finalisée

Colas Rail, filiale de Bouygues, annonce avoir finalisé l'acquisition du groupe familial allemand Hasselmann, basé en Thuringe et spécialisé dans la construction de voies ferrées et d'infrastructures ferroviaires, conformément à l'accord signé le 9 août.



Les trois sociétés du groupe Hasselmann opèrent principalement sur des lignes ferroviaires classiques dans les régions du centre de l'Allemagne. Le groupe, qui emploie près de 300 personnes, a réalisé en 2021 un chiffre d'affaires de 70 millions d'euros.



'Avec cette acquisition, Colas Rail s'implante sur le marché allemand, confirmant ainsi sa stratégie de croissance externe visant des pays à économie stable et à fort potentiel d'investissement dans les infrastructures ferroviaires', explique-t-il.



