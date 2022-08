Bouygues améliore son résultat opérationnel courant au premier semestre

Sur le premier semestre, Bouygues a généré un résultat net part du groupe de 147 millions d’euros contre 408 millions d’euros, un an plus tôt. Il avait en particulier été gonflé l’année dernière par une contribution d’Alstom pour 219 millions d’euros essentiellement liée aux cessions d’actions et est pénalisé cette année par 44 millions d’euros comprenant essentiellement les coûts relatifs aux projets d’acquisition d’Equans et de rapprochement entre TF1 et M6.



Le résultat opérationnel courant du groupe diversifié a progressé de 4,5% à 492 millions d'euros. La marge opérationnelle courante est ressortie à 2,66% contre 2,7% au premier semestre 2021.



" Les activités médias et télécoms améliorent significativement leur rentabilité. La rentabilité des activités de construction & services recule, pénalisée à date par Colas ", précise Bouygues.



Le chiffre d'affaires atteint 18,5 milliards d'euros, en hausse de 6%. À périmètre et change constants, il a progressé de 3%. La hausse du chiffre d'affaires provient essentiellement de Colas.



Ces résultats semestriels s'accompagne de la confirmation de ses objectifs 2022. Bouygues anticipe une nouvelle augmentation de son chiffre d'affaires et de son résultat opérationnel courant par rapport à 2021.



Bouygues Telecom remplace son objectif 2022 de croissance de chiffre d'affaires Services d'environ 5% par un objectif 2022 de croissance de chiffre d'affaires facturé aux clients supérieure à 5%. Bouygues Telecom relève son objectif de progression de l'Ebitda après Loyer et prévoit une progression de plus de 8% contre 7% auparavant.