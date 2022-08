Bouygues : chute de 64% du résultat net semestriel

Bouygues publie au titre du premier semestre 2022 un résultat net part du groupe en chute de 64% à 147 millions d'euros et une marge opérationnelle courante stable à 2,7%, pour un chiffre d'affaires en hausse de 6% à 18,5 milliards (+3% à périmètre et change constants).



Le conglomérat précise que ses activités médias et télécoms améliorent significativement leur rentabilité, tandis que celle des activités de construction et services recule, pénalisée à date par Colas, et que la hausse du chiffre d'affaires provient essentiellement de Colas.



'Très vigilant quant aux évolutions macroéconomiques et à leurs répercussions', le groupe confirme attendre en 2022 une nouvelle augmentation de son chiffre d'affaires et de son résultat opérationnel courant, malgré une révision d'objectifs pour Bouygues Telecom.



