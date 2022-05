Bouygues confirme ses objectifs pour 2022, les résultats dépassent les attentes au T1

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le conglomérat diversifié Bouygues a confirmé jeudi ses objectifs financiers pour 2022, alors que ses résultats ont dépassé les attentes des analystes au premier trimestre.

Pour 2022, le groupe présent dans les télécoms, la construction, l'immobilier et la télévision, avec TF1, prévoit toujours une augmentation de son chiffre d'affaires et de son résultat opérationnel courant (ROC) par rapport à 2021.

Le groupe a toutefois précisé que "ces perspectives [étaient] soumises à l'absence de nouvelle détérioration majeure du contexte macroéconomique et géopolitique actuel". Bouygues a indiqué rester "très vigilant quant aux conséquences indirectes liées au conflit entre la Russie et l'Ukraine".

Le conglomérat a confirmé ses perspectives après avoir accusé une perte nette au premier trimestre. Le groupe a subi une perte de 131 millions d'euros sur la période allant de janvier à mars, contre un bénéfice de 21 millions d'euros au trimestre correspondant de 2021.

Le ROC s'est inscrit en perte de 77 millions d'euros, comme au premier trimestre 2021. Le chiffre d'affaires total a augmenté de 6% sur la période, à 8,2 milliards d'euros. A taux de change et périmètre constants, les revenus du groupe ont crû de 3%.

Selon le consensus publié sur le site internet de la société, la médiane des prévisions des analystes se situait à 8 milliards d'euros pour le chiffre d'affaires du premier trimestre, à -90 millions d'euros pour le ROC et à -158 millions d'euros pour le résultat net. Bouygues a interrogé huit analystes afin d'établir ce consensus.

Le chiffre d'affaires de la branche construction s'est établi au premier trimestre à 5,9 milliards d'euros, en hausse de 7% en données publiées et de 3% à taux de change et périmètre constants. Le ROC des activités de construction s'est inscrit en perte de 208 millions d'euros, contre une perte de 192 millions d'euros au premier trimestre 2021. Le carnet de commandes s'établissait par ailleurs à 34,6 milliards d'euros au 31 mars 2022, contre 33,4 milliards d'euros un an plus tôt.

Bouygues Telecom a pour sa part vu son chiffre d'affaires du premier trimestre augmenter de 3% en données publiées comme en données comparables, à 1,8 milliard d'euros. Le ROC de l'opérateur télécoms a progressé de 14%, à 87 millions d'euros. Les perspectives de cette filiale pour 2022, dont celle d'un Ebitda (excédent brut d'exploitation) après loyer en croissance d'environ 7%, ont toutes été confirmées.

Dans les médias, TF1 a vu son ROC progresser de 3 millions d'euros à 60 millions d'euros sur les trois premiers mois de l'année, pour une marge correspondante de 10,6%, en baisse de 0,5 point de pourcentage sur un an.

Bouygues a par ailleurs indiqué que l'avancement des projet de rachat d'Equans, l'activité de services multitechniques d'Engie, et celui du rapprochement entre TF1 et M6 étaient tous deux "conformes aux calendrier prévus". Bouygues compte finaliser le rachat d'Equans au second semestre 2022 tandis que la fusion entre TF1 et M6 doit être bouclée d'ici à la fin de l'année.

