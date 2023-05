Bouygues confirme ses objectifs pour 2023 après un début d'année meilleur que prévu

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe diversifié Bouygues a confirmé mardi ses objectifs financiers pour 2023, alors que ses résultats ont dépassé les attentes des analystes au premier trimestre.

"Dans un environnement instable, marqué par l'inflation, la hausse des taux d'intérêt et la volatilité des devises, Bouygues vise pour 2023 un chiffre d'affaires proche de celui de 2022, et une augmentation du résultat opérationnel courant de ses activités (ROCA)", a précisé le groupe dans un communiqué.

Ces perspectives s'entendent sur la base d'un exercice 2022 intégrant Equans comme si l'acquisition avait été réalisée au 1er janvier 2022, soit un chiffre d'affaires de 54,4 milliards d'euros et un ROCA de 2,16 milliards d'euros.

Le conglomérat a confirmé ses perspectives après avoir dégagé des résultats meilleurs qu'attendu au premier trimestre. Le groupe a subi une perte de 134 millions d'euros sur la période allant de janvier à mars, contre une perte nette de 131 millions d'euros au trimestre correspondant de 2022.

Le ROCA est ressorti à 9 millions d'euros au premier trimestre, contre un ROCA négatif de 66 millions d'euros un an auparavant, marquant une amélioration de 75 millions d'euros de cet indicateur en un an.

Le chiffre d'affaires total a augmenté de 46% sur la période, à 12 milliards d'euros, porté non seulement par la contribution d'Equans mais également par la performance commerciale des métiers et l'inflation. A taux de change et périmètre constants, les revenus du groupe ont crû de 4%.

Selon le consensus publié sur le site internet de la société, les six analystes interrogés anticipaient, au point médian, un chiffre d'affaires de 11,74 milliards d'euros et un ROCA négatif de 2 millions d'euros pour le premier trimestre.

