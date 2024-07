Bouygues SA est un groupe industriel diversifié organisé autour de 4 pôles d'activités : - construction (48,8% du CA) : construction et entretien d'infrastructures de transport, de loisirs et d'aménagement urbain (58,4% du CA ; Colas ; n° 1 mondial de la route), activités de BTP et de travaux publics de réseaux, de génie électrique et thermique et de maintenance d'installations (35,2% ; Bouygues Construction), et promotion immobilière (6,4% ; Bouygues Immobilier) ; - télécommunications (13,7% ; Bouygues Telecom) : prestations de téléphonie mobile, de téléphonie fixe, d'accès à Internet, etc. ; - médias (4% ; TF1) ; - autres (33,5%; Equans) : société acquise en octobre 2022. La répartition géographique du CA est la suivante : France (49,6%), Union européenne (14,6%), Europe (14,8%), Amérique du Nord (12,8%), Asie-Pacifique (4,6%), Afrique (2,2%), Amérique Centrale et du Sud (1%) et Moyen-Orient (0,4%).