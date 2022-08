Bouygues dépasse les attentes de bénéfice au S1, relève les objectifs de sa division télécoms

2 août (Reuters) - Bouygues a annoncé mardi un bénéfice courant meilleur que prévu pour le premier semestre et a relevé les objectifs de sa division télécoms pour l'ensemble de l'année.

Le groupe de BTP, de médias et de télécoms a affiché un résultat opérationnel courant de 492 millions d'euros pour les six mois au 30 juin. Ce résultat est supérieur à la prévision médiane de 409 millions d'euros établie par un sondage d'analystes compilé par la société.

Le groupe s'attend désormais à ce que le bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (Ebitda) de Bouygues Telecom après loyer augmente de plus de 8% en 2022, contre une croissance d'environ 7% précédemment.

L'activité télécoms du groupe familial a réalisé un chiffre d'affaires de 3,64 milliards d'euros au premier semestre, en hausse de 5% par rapport à la même période l'an dernier.

Par ailleurs, Bouygues Telecom a modifié son objectif de croissance de 5% du chiffre d'affaires des Services pour le remplacer par une croissance de plus de 5% du chiffre d'affaires facturé aux clients, qui serait "plus représentatif de sa performance".

Les activités de construction et de services du groupe, qui représentent 74% du chiffre d'affaires total, ont enregistré un chiffre d'affaires de 13,72 milliards d'euros, en hausse de 7% sur un an, principalement grâce à sa filiale Colas.

Le résultat net part du groupe s'est élevé à 147 millions d'euros, intégrant les coûts liés à l'acquisition du groupe de services énergétiques Equans et au projet de fusion entre sa branche TF1 et son rival M6.

Il s'agit d'une baisse de 64% par rapport aux six premiers mois de l'année dernière, quand le bénéfice net avait été stimulé par la vente de plusieurs centres de données et de parts dans le constructeur ferroviaire Alstom.

La semaine dernière, TF1 et Bouygues ont déclaré que le rapport des services de l'instruction de l'Autorité de la concurrence était défavorable au projet de fusion de TF1 et M6. (Reportage Valentine Baldassari et Elitsa Gadeva; version française Elena Vardon, édité par Kate Entringer)