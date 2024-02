(Actualisation: précisions sur les performances d'Equans, cours de Bourse)

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le conglomérat diversifié Bouygues a annoncé mardi anticiper une légère progression de son chiffre d'affaires et de son résultat opérationnel des activités (ROCA) cette année, après avoir dépassé les attentes des analystes en 2023.

Après ces annonces, l'action Bouygues progressait de 3,3% en début de séance à Paris, à 35,09 euros.

"Dans un environnement économique et géopolitique incertain, et après une année de forte croissance, Bouygues vise pour 2024 un chiffre d'affaires et un résultat opérationnel courant des activités (ROCA) en légère croissance par rapport à 2023", a indiqué le groupe dans un communiqué.

Les dirigeants ont fixé ces objectifs alors que Bouygues a réalisé ceux établis pour 2023.

Le groupe présent dans les télécoms, la construction et l'immobilier, ainsi que dans la télévision avec TF1, a dégagé un résultat net de 1,04 milliard d'euros l'année dernière, contre 973 millions d'euros en 2022.

Le ROCA s'est inscrit à 2,41 milliards d'euros l'an passé, en amélioration de 393 millions d'euros par rapport à 2022, pour une marge correspondante de 4,3% à fin 2023, contre 4,6% un an plus tôt.

En 2023, le chiffre d'affaires total a bondi de 26%, à 56,02 milliards d'euros. A taux de change et périmètre constants, la croissance est ressortie à 4%.

Pour 2023, le groupe visait un chiffre d'affaires proche de celui de 2022 et une augmentation du ROCA sur un an. Les analystes membres du consensus FactSet anticipaient un chiffre d'affaires de 55,52 milliards d'euros et un ROCA de 2,23 milliards d'euros pour l'exercice écoulé.

Hausse du dividende

"La rapidité et la qualité de l'intégration d'Equans au sein du groupe" est "un grand sujet de satisfaction", a commenté Olivier Roussat, le directeur général de Bouygues, cité dans le communiqué.

L'acquisition du spécialiste des services multitechniques Enquans auprès d'Engie a été finalisée par Bouygues en octobre 2022, pour une valeur d'entreprise de 6,5 milliards d'euros. L'an passé, Equans a réalisé une marge de ROCA de 2,9%, alors que les dirigeants l'attendaient entre 2,5% et 3%. Son taux de conversion du flux de trésorerie disponible, avant coût de la dette nette, charges d'intérêt sur les obligations de location et impôts décaissés, est ressorti à 86% en 2023. Bouygues l'estimait entre 80% et 100%.

Au 31 décembre 2023, la dette nette de Bouygues s'établissait à 6,25 milliards d'euros, en baisse par rapport à celle de 7,46 milliards d'euros affichée au 31 décembre 2022, à la suite de la mise à jour de l'allocation définitive du prix d'achat d'Equans.

Lors de son assemblée générale du 25 avril prochain, Bouygues proposera le versement cette année d'un dividende de 1,90 euro par action au titre de 2023, contre un montant de 1,80 euro par action payé au titre de l'exercice 2022.

