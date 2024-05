Bouygues : partenariat avec la Fondation Solar

A l'occasion du salon VivaTech, Bouygues annonce s'associer à la Fondation Solar Impulse pour 'contribuer à l'identification, à l'évaluation et au passage à l'échelle de solutions rentables en faveur des transitions écologique et énergétique'.



Dans le cadre de ce partenariat de quatre ans, les deux partenaires prévoient de développer des actions communes liées à l'innovation et au développement durable, notamment en participant de manière conjointe à des évènements.



Ils souhaitent aussi accélérer l'adoption et la mise à l'échelle de solutions et technologies propres et rentables, et soutenir des projets qui contribuent à la stratégie de décarbonation de Bouygues et de ses filiales.



