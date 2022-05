Communiqué de presse

Paris, le 17/05/2022

Bouygues place avec succès une émission obligataire de 2 milliards d’euros

Bouygues annonce le succès du placement de son émission obligataire pour un montant total de 2 milliards d’euros comprenant deux tranches :

1 milliard d’euros à 7 ans, portant un coupon de 2,25%. Le coût économique pour le Groupe, après prise en compte des opérations de pré-couverture, s’établit à un niveau légèrement inférieur à 0,95%.





1 milliard d’euros à 15 ans, portant un coupon de 3,25%. Le coût économique pour le Groupe, après prise en compte des opérations de pré-couverture, s’établit à un niveau légèrement inférieur à 1,90%.





Dans le cadre de l’acquisition d’Equans et afin d’en sécuriser le financement, le groupe Bouygues a souscrit, en décembre 2021, un crédit syndiqué, d’une durée de 2 ans à compter de l’acquisition d’Equans, pour un montant de 6 milliards d’euros. Ce crédit syndiqué a vocation à être refinancé ultérieurement par émissions obligataires. L’émission obligataire de ce jour permet de franchir une première étape dans ce refinancement.

L’accueil très favorable de cette opération par les investisseurs obligataires confirme la confiance du marché dans la qualité de crédit du Groupe. Bouygues est noté A3, perspective stable par Moody’s et A-, creditwatch négatif par Standard & Poor's.

À PROPOS DE BOUYGUES

Bouygues est un groupe de services diversifié présent dans plus de 80 pays et riche de 124 600 collaborateurs au service du progrès humain dans la vie quotidienne. Porteuses de croissance, ses activités répondent à des besoins essentiels et en constante évolution : activités de construction (Bouygues Construction, Bouygues Immobilier, Colas), médias (TF1) et télécoms (Bouygues Telecom).

CONTACT INVESTISSEURS ET ANALYSTES :

CONTACT PRESSE :

