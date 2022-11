Bouygues réitère ses prévisions pour 2022 après le maintien de sa marge sur 9 mois

(Actualisation: précisions sur les résultats)

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le conglomérat diversifié Bouygues a confirmé jeudi ses objectifs financiers pour 2022, après être parvenu à stabiliser sa marge opérationnelle courante au cours des neuf premiers mois de l'année, dans un environnement qualifié de "complexe".

Pour 2022, le groupe présent dans les télécoms, la construction, l'immobilier et la télévision prévoit toujours une augmentation de son chiffre d'affaires et de son résultat opérationnel courant (ROC) par rapport à 2021.

Le conglomérat a confirmé ses perspectives alors que ses comptes sur neuf mois sont ressortis globalement supérieurs aux prévisions des analystes. Bouygues a réalisé un bénéfice net de 537 millions d'euros sur la période de janvier à septembre, contre 807 millions d'euros à la même période de 2021.

Cet écart s'explique notamment par la comptabilisation au titre des neuf premiers mois de 2022 de 106 millions d'euros de coûts non récurrents liés aux récentes opérations de fusion ou d'acquisition réalisées par Bouygues. En outre, le résultat net de Bouygues intégrait pour la même période de 2021 une contribution d'Alstom de 219 millions d'euros, essentiellement liée aux cessions d'actions de l'équipementier ferroviaire.

Au cours des neuf premiers mois de cette année, le ROC s'est inscrit à 1,21 milliard d'euros, en hausse de 66 millions d'euros sur un an. Le chiffre d'affaires total a augmenté de 8% sur la période, à 29,68 milliards d'euros. A taux de change et périmètre constants, les revenus du groupe ont augmenté de 4%. La marge opérationnelle courante s'est ainsi stabilisée à 4,1% entre janvier et septembre derniers.

Selon le consensus publié sur le site internet de la société, la médiane des prévisions des analystes se situait à 29,33 milliards d'euros pour le chiffre d'affaires sur neuf mois, à 1,19 milliard d'euros pour le ROC et à 550 millions d'euros pour le bénéfice net. Afin d'établir ce consensus, Bouygues a interrogé neuf analystes entre les 3 et 10 novembre derniers.

Colas plus prudent pour 2023

Le chiffre d'affaires de la branche construction s'est établi sur neuf mois à 22,42 milliards d'euros, en hausse de 9% en données publiées et de 4% à taux de change et périmètre constants. Le ROC des activités de construction a atteint 517 millions d'euros, contre 515 millions d'euros sur la même période de 2021. Le carnet de commandes s'établissait par ailleurs à 34,2 milliards d'euros au 30 septembre 2022, contre 31,8 milliards d'euros un an plus tôt, soit une progression de 2% à taux de change constants et hors principales cessions ou acquisitions.

Bouygues s'est toutefois montré plus prudent quant aux perspectives de sa filiale de construction routière Colas. "Compte tenu du contexte inflationniste, notamment dans les pays limitrophes de l'Ukraine, et de son impact dilutif sur la marge opérationnelle courante, en particulier dans les activités de négoce de bitume, il n'est plus pertinent pour 2023 de déterminer l'objectif de rentabilité en termes de taux de marge opérationnelle courante", a indiqué Bouygues dans un communiqué. Dans ce contexte, Colas a retiré son objectif d'une marge opérationnelle courante de 4% pour 2023 et indiqué prévoir dorénavant une progression de son ROC l'année prochaine, par rapport à 2022.

"Grâce à des fondamentaux porteurs et aux effets positifs des plans de transformation engagés, le groupe Colas est confiant dans sa capacité à rejoindre à terme l'objectif de taux de marge opérationnelle courante qu'il s'était fixé", a néanmoins assuré la filiale de Bouygues.

Sur la période de janvier à septembre, Bouygues Telecom a pour sa part vu son chiffre d'affaires croître de 5% en données publiées comme en données comparables, à 5,53 milliards d'euros. Le ROC de l'opérateur télécoms a augmenté de 66 millions d'euros, à 500 millions d'euros. Bouygues Telecom a recruté 368.000 nouveaux clients dans le mobile et 473.000 dans le fixe lors des neuf premiers mois de l'année. Les perspectives de cette filiale pour 2022, dont celle d'un Ebitda après loyer en croissance de plus de 8%, ont toutes été confirmées.

Dans les médias, TF1 a vu son ROC se bonifier de 16 millions d'euros, à 239 millions d'euros sur les neuf premiers mois de l'année, pour une marge correspondante de 13,7%, en hausse de 0,2 point de pourcentage sur un an. Sur la période, TF1 a dû renoncer à son projet de fusion avec M6, en raison des obstacles dressés par l'Autorité de la concurrence.

-Dimitri Delmond, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 31; ddelmond@agefi.fr ed: VLV

COMMUNIQUES FINANCIERS DE BOUYGUES:

https://www.bouygues.com/resultats/

Agefi-Dow Jones The financial newswire

(END) Dow Jones Newswires

November 17, 2022 02:29 ET (07:29 GMT)