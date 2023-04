Bouygues : une subvention de l'UE pour le projet ArcHypel

Bouygues Energies & Services annonce avoir été choisi, avec son partenaire Verso Energy, dans le cadre de l'appel à projets Connecting Europe Facility pour être subventionné par l'Union européenne à hauteur de 4,15 millions d'euros.



Cette subvention concerne leur projet ArcHypel, comprenant trois stations de production et de distribution d'hydrogène renouvelable et décarboné le long des corridors du réseau de transport européen RTE-T.



Les projets H2BYCOL et Alp'Hyne, regroupés sous le nom ArcHypel, sont portés par Verso Energy en tant qu'investisseur majoritaire et par Bouygues Energies & Services, filiale d'Equans, en tant qu'intégrateur.



