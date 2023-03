Bouygues : va réaliser des travaux pour le métro de Toulouse

Bouygues fait savoir que Tisséo a attribué au groupement Horizon, formé par Bouygues Travaux Publics (mandataire, 65%), ainsi que Bessac, Soletanche Bachy France et Soletanche Bachy Tunnels (35%), le contrat de réalisation des travaux de construction du lot 4 de la future ligne C du métro de Toulouse.



D'un montant de 352 ME, ce projet permettra de compléter l'offre de mobilité collective décarbonée de la ville de Toulouse.



Le groupement Horizon s'attachera à préserver les arbres et à réemployer les matériaux. Il assurera également la caractérisation des déblais, leur tri, leur évacuation et leur traitement dans des filières de valorisation locales, précise Bouygues.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.