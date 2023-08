Paris (awp/afp) - Le groupe de casinos Barrière a annoncé mardi avoir choisi pour nouveau directeur général Grégory Rabuel, ex-PDG de l'opérateur SFR et d'Altice France, comme anticipé ces derniers mois, dans le cadre de la réorganisation de la gouvernance du groupe familial.

Âgé de 45 ans, le nouveau DG, qui entre en fonctions "immédiatement", aura pour mission de conduire le premier groupe de casinos en France, aussi acteur de l'hôtellerie de luxe, "vers une nouvelle dynamique de croissance, de développement et de diversification", selon un communiqué.

Après avoir commencé sa carrière au sein de Bouygues Telecom en 2000, M Rabuel avait rejoint SFR, enchaînant divers postes et entrant au comité exécutif en 2017.

En 2019, il devenait directeur général de SFR avant de prendre, deux ans plus tard, le poste de PDG d'Altice France, qui regroupe des activités de télécommunications (SFR) et médias (BFM TV, RMC).

"Fort de sa longue expérience dans le développement d'entreprises évoluant dans des marchés très compétitifs", il "saura conduire les équipes Barrière en France et partout dans le monde sur le chemin de la croissance et de l'innovation", estiment Joy Desseigne-Barrière et Alexandre Barrière, coprésidents du groupe Barrière, cités par le communiqué.

La veille, le groupe avait annoncé que le frère et la soeur allaient désormais détenir 100% du groupe via leur holding familiale - la Société de Participation Deauvillaise.

La famille Barrière prend ainsi le contrôle total de l'entreprise, en rachetant les 40% détenus par la société Fimalac, la holding du milliardaire Marc Ladreit de Lacharrière, pour environ 325 millions d'euros.

Fondé en 1912 à Deauville, le groupe Barrière compte 32 casinos et un club de jeux, 19 hôtels de luxe et plus de 150 restaurants - dont le célèbre Fouquet's - et bars, 3 golfs, et emploie quelque 6.500 collaborateurs. En 2022, son chiffre d'affaires a atteint 1,3 milliard d'euros.

afp/rp