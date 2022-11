Economie circulaire : Colas lance le réseau de plateformes Valormat et Ecotri pour augmenter de 50% sa production de matériaux recyclés d'ici à 2026

Cette activité offre aussi la possibilité aux professionnels du BTP d'acheter des matériaux naturels, recyclés ou mélange de recyclé et de produits naturels, et des produits innovants. Par exemple, la filiale Tersen propose depuis quelques mois en Ile-de-France une nouvelle gamme de blocs de béton « VALOR BLOC », fabriqués à partir de béton recyclé et répondant à plusieurs types de besoins (création d'espaces de stockage, construction de murs…). Colas développe le double fret pour ses clients, c'est-à-dire la possibilité de venir sur un site déposer des déchets du BTP, puis repartir avec des produits recyclés.

Valoriser les déchets inertes du BTP implique d'être rigoureux sur la qualité et la traçabilité des matières premières entrantes et sur les caractéristiques des matériaux recyclés. C'est pourquoi les plateformes du réseau Valormat répondent à un cahier des charges particulièrement exigeant comprenant des obligations en termes d'équipement, de process et de traçabilité. Tous les matériaux entrant sur des plateformes Valormat sont pesés, tracés, puis triés. Après un premier tri, les produits sont criblés et concassés. Un tri aéraulique (par soufflerie) peut être effectué pour éliminer les éventuels résidus légers, comme le bois, le textile ou le plastique. Les granulats obtenus sont ensuite analysés pour garantir leurs caractéristiques avec des mesures allant au-delà de la réglementation1. Les matériaux restant impossibles à recycler sont envoyés soit dans des unités de valorisation énergétique (cas de bois broyé), soit dans des filières spécialisées (cas des plastiques ou des pneus), ou, dans le cas des matériaux inertes, valorisés dans le réaménagement de sites.

Valormat propose 160 sites pour accueillir les volumes importants de déchets minéraux du BTP, les trier et leur donner une deuxième vie sous forme de granulats recyclés (sable, grave, gravillon), qui peuvent ensuite être utilisés sur de nouveaux chantiers. Valormat accueille également les six flux de déchets réglementaires

Valormat et Ecotri, deux offres complémentaires pour donner une seconde vie à tous les matériaux issus de l'aménagement et de la déconstruction

Colas se dote d'un réseau de 160 plateformes d'accueil des déchets en France, maillant tout le territoire et proposant deux nouvelles offres de services destinées aux professionnels du BTP et des espaces verts, Valormat et Ecotri.

Le réseau Ecotri se compose de 12 déchetteries professionnelles adaptées aux besoins des artisans et PME du bâtiment, principalement en zones urbaines et périurbaines. Les plateformes Ecotri sont en mesure d'accueillir une quinzaine2 de types de déchets différents qui sont systématiquement pesés, tracés et triés pour être ensuite recyclés sur place ou envoyés vers des filières de traitement adaptées.

Un savoir-faire reconnu dans le recyclage des matériaux du BTP

Pour proposer un haut niveau de service, Colas, acteur majeur du recyclage en France, s'appuie sur un savoir-faire reconnu, puisque le groupe revalorise depuis plus de 30 ans des matériaux issus de la construction routière. Actuellement, en France, Colas produit 7 millions de tonnes de granulats recyclés par an et se fixe pour objectif d'atteindre près de 10,5 millions de tonnes en 2026.

Donner une seconde vie aux déchets issus de la construction est incontournable. Recycler permet d'économiser les ressources naturelles, d'avoir un impact carbone plus faible, et d'offrir une source d'approvisionnement locale à des régions bénéficiant de peu de ressources mais dont les besoins sont importants, comme l'Ile-de-France,précise Thierry Méline, Président de Colas France.

Pour déployer Valormat et Ecotri, le réseau de Colas s'appuie sur 160 sites couvrant tout le territoire et dispose d'un potentiel de 400 sites. Ce maillage territorial très dense permet d'être au plus près des chantiers ; par exemple, en Ile-de-France, aucun point n'est éloigné de plus de 10 kilomètres d'un centre Colas (4 sites par département). Il permet aussi de diminuer sensiblement le bilan carbone des matériaux recyclés en réduisant les transports.

Ce maillage apporte aussi une solution pérenne pour lutter contre les décharges sauvages. Le réseau économie circulaire de Colas a en effet la capacité d'accompagner les collectivités pour collecter l'ensemble des dépôts sauvages, puis de les envoyer vers ses centres de tri ou vers d'autres centres de valorisation. Le Groupe est par exemple intervenu l'an dernier à Chanteloup-les-Vignes (78), pour contribuer à faire disparaître la plus grosse décharge sauvage d'Europe (13 000 m³ de déchets sur plus de 25 hectares traités par Colas).

Un partenariat avec France Nature Environnement a également été noué dans le cadre des « Sentinelles de la nature », afin d'apporter un appui technique pour le traitement de ces dépôts sauvages.

2 Béton brut, terre inerte, gravats, bois A, bois B, verre, PVC, pneu, déchet industriel spécial (DIS)…

Colas (www.colas.com)

Colas, filiale du groupe Bouygues, a pour mission d'imaginer, de construire et d'entretenir des infrastructures de transport de façon responsable. Implanté dans plus de 50 pays sur les cinq continents, à travers un réseau de 800 unités d'exploitation de travaux et 3 000 unités de production de matériaux, Colas rassemble 57 000 collaborateurs engagés dans leur territoire pour relier les hommes et faciliter les échanges dans le monde d'aujourd'hui et de demain. L'ambition de Colas est d'être le leader mondial des solutions de mobilité innovantes et responsables.

En 2021, Colas a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 13,2 milliards d'euros, dont 54% à l'international.