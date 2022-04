Paris, le 21/04/2022

EDWARD BOUYGUES NOMMÉ PRÉSIDENT DE BOUYGUES TELECOM

Le Conseil d’administration de Bouygues Telecom s’est réuni le 21 avril 2022 pour nommer Edward Bouygues président à compter de ce jour, succédant à Richard Viel. Parallèlement à ces responsabilités, Edward Bouygues continuera d’exercer ses fonctions de directeur général délégué du groupe Bouygues.

Edward Bouygues, 38 ans, est diplômé de l’ESSCA d’Angers (spécialisation Banque Finance) et titulaire d’un MBA de la London Business School. Après avoir exercé pendant cinq ans des fonctions de conducteur de travaux et des fonctions commerciales chez Bouygues Construction, il rejoint en février 2014 Bouygues Telecom en tant que responsable marketing. Il est ensuite nommé directeur marketing en charge des services, des contenus et du design des produits. En février 2017, il est nommé directeur général de RCBT (Réseau Clubs Bouygues Telecom). En janvier 2019, il devient membre du comité de direction générale de Bouygues Telecom et en février 2021 vice-président Développement. Il prend la présidence de Bouygues Telecom le 21 avril 2022.

Pour rappel, Benoît Torloting a été nommé directeur général de Bouygues Telecom le 1er janvier 2022.

Commentant cette nomination, Olivier Roussat, directeur général du groupe Bouygues, a déclaré : « Je félicite Edward Bouygues pour ses nouvelles responsabilités et je lui souhaite un plein succès dans ses fonctions. Je tiens aussi à remercier chaleureusement Richard Viel pour tout le travail réalisé au cours de ces vingt-quatre années passées au sein du Groupe. Richard a joué un rôle majeur dans le redressement de Bouygues Telecom au cours de ces dernières années. Grâce à lui et ses équipes, Bouygues Telecom est à présent une entreprise solide en fort développement. »

