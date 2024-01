Communiqué officiel de BOUYGUES SA

Equans a finalisé le 31 décembre 2023 la cession de ses activités de réseaux de chaleur et de refroidissement urbains au Royaume-Uni, au consortium Swiss Life Asset Managers et Schroders Greencoat LLP

COMMUNIQUE DE PRESSE

Paris, le 02 janvier 2024

Conformément à l’accord signé le 15 septembre 20231, et après obtention des approbations de la Commission Européenne et du Cabinet Office, Equans a finalisé le 31 décembre 2023 la cession, au consortium Swiss Life Asset Managers et Schroders Greencoat LLP, de ses réseaux de chaleur et de refroidissement urbains au Royaume-Uni, hors Humber Energy, pour une valeur d’entreprise cumulée d’environ 255 millions de livres sterling2.

L’activité cédée, connue sous le nom d'Equans Urban Energy, comprend East London Energy Limited et Equans DE Holding Company Limited.

Pour sa part, la finalisation de la cession de Humber Energy est attendue courant 2024.

Cette opération s’inscrit dans le cadre du plan stratégique d’Equans, présenté le 23 février 2023 lors de son Capital Markets Day, qui prévoit la cession des activités asset-based. Elle sera sans impact sur la trajectoire de chiffre d’affaires et de ROCA3 d’Equans présentée lors du Capital Markets Day.

A propos d'Equans

Equans, filiale du groupe Bouygues, est un leader mondial du secteur des énergies et services implanté dans 20 pays,avec 90 000 collaborateurs4 travaillant sur les 5 continents et un chiffre d'affaires 2022 combiné proforma de près de 18 milliards d'euros5 . Equans conçoit, installe et fournit des solutions sur mesure pour améliorer les équipements, les systèmes et les processus techniques de ses clients et optimiser leur utilisation dans le contexte de leurs transitions énergétique, industrielle et numérique. Grâce à une forte empreinte territoriale liée à ses marques locales historiques et un excellent savoir-faire technique, les experts hautement qualifiés d'Equans sont en mesure d'accompagner les territoires, les villes, les industries, les bâtiments dans les domaines du CVC (chauffage, ventilation et climatisation), du Froid et de la Sécurité Incendie, du Facility Management, du Numérique et des TIC, de l'Electricité, de la Mécanique et de la Robotique. Equans est leader sur les principaux marchés européens (France, Suisse, Belgique, Pays-Bas et Royaume-Uni) et est également bien positionné aux États-Unis et en Amérique latine.. www.equans.com

Contact presse

1 Communiqué de presse en date du 18 septembre 2023

2 Soit environ 265 millions de livres sterling, y compris dette IFRS 16

3 Résultat opérationnel courant des activités

4 Chiffre combiné (Equans+ Bouygues Energies & Services) au 31 décembre 2022

5 Chiffre d'affaires 2022 combiné (Equans+ Bouygues Energies & Services), donnée non auditée

