NOUVELLE ÉTAPE FRANCHIE EN VUE DE L’ACQUISITION D’EQUANS PAR BOUYGUES

Le groupe Bouygues annonce avoir franchi une nouvelle étape en vue de la création d’un nouveau leader mondial des services multi-techniques, avec la signature du contrat d’acquisition d’Equans avec Engie.

Bouygues a signé avec Engie, le 12 mai 2022, le contrat d’acquisition d’Equans (« Share Purchase Agreement ») après l’émission de l’ensemble des avis des Instances Représentatives du Personnel concernées d’Equans et d’Engie.

La réalisation de l’acquisition d’Equans reste soumise à la finalisation de la constitution du périmètre d’Equans par Engie et à l’obtention de l’ensemble des autorisations réglementaires en matière de contrôle des concentrations et de contrôle des investissements étrangers.

La finalisation de l’opération est attendue au second semestre 2022, conformément au calendrier initial.

À PROPOS DE BOUYGUES

Bouygues est un groupe de services diversifié présent dans plus de 80 pays et riche de 124 600 collaborateurs au service du progrès humain dans la vie quotidienne. Porteuses de croissance, ses activités répondent à des besoins essentiels et en constante évolution : activités de construction (Bouygues Construction, Bouygues Immobilier, Colas), médias (TF1) et télécoms (Bouygues Telecom).

