TF1 affiche une baisse de 8,9% de ses ventes publicitaires trimestrielles.

TF1 a également souligné une perte de revenus publicitaires numériques après la vente de Livingly Media et de Gofeminin.de. Le chiffre d'affaires publicitaire du groupe sur la période est tombé à 327,9 millions d'euros(327,7 millions) contre 360 millions un an plus tôt.

Le chiffre d'affaires consolidé s'élève à 553 millions d'euros au troisième trimestre, en hausse de près de 6 % par rapport à l'année précédente, fortement aidé par les ventes de Newen, la filiale de production télévisuelle de TF1, à l'origine d'émissions telles que "Versailles" et "Plus belle la vie".

La société mère du groupe, Bouygues, a travaillé pendant plus d'un an sur un projet d'acquisition d'une participation majoritaire dans la deuxième chaîne de télévision privée de France, M6, avant que TF1 et M6 ne renoncent le mois dernier.

Leur projet de fusion, destiné à repousser la montée en puissance des plates-formes de streaming américaines, était motivé par des demandes antitrust qui rendaient l'opération sans intérêt, ont-ils déclaré à l'époque.

TF1 a nommé Rodolphe Belmer au poste de PDG une semaine seulement après l'échec de l'accord.

Belmer, ancien patron de Canal Plus (Vivendi) et de l'opérateur de satellites Eutelsat, dirigera le groupe de télévision à un moment où la concurrence de sociétés comme Netflix et Disney devient de plus en plus aiguë, les plateformes s'intéressant au streaming vidéo soutenu par la publicité.

Le groupe n'a pas fourni d'objectifs financiers pour l'année.

(1 $ = 1,0005 euros)