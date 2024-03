Bowen Coking Coal Limited est une société australienne de charbon à coke qui exploite les mines de charbon métallurgique Burton et Bluff, la mine Isaac River étant en cours de développement, ainsi qu'un certain nombre d'actifs d'exploration avancée. Elle possède les mines Bluff PCI et Broadmeadow East, ainsi que les projets de charbon à coke Isaac River, Cooroorah, Hillalong (85 %) et Comet Ridge dans le bassin de Bowen, dans le Queensland, en Australie. La société détient également une participation de 90 % dans la coentreprise Lenton, qui possède la mine Burton et le projet Lenton dans le nord du bassin de Bowen. Elle est également partenaire d'une coentreprise dans les projets de charbon à coke Lilyvale (15 % d'intérêts) et Mackenzie (5 % d'intérêts) avec Stanmore Coal Limited. Le projet de charbon à coke de Broadmeadow East est situé à environ 25 kilomètres (km) au nord-est de la commune de Moranbah, dans le bassin central de Bowen, dans le Queensland. Le projet de charbon à coke d'Isaac River couvre une superficie d'environ 14 km², dans le bassin de Bowen, dans le Queensland central.

Secteur Acier