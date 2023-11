BowFlex Inc, anciennement Nautilus Inc, est un fournisseur de solutions de fitness à domicile connectées numériquement. La société opère dans deux segments : Direct et Retail. L'activité "Direct" propose des produits directement aux consommateurs par le biais de publicités télévisées, de catalogues et de ses sites web. Le secteur de la vente au détail propose ses produits par l'intermédiaire d'un réseau d'entreprises de vente au détail indépendantes et de détaillants spécialisés, avec des magasins et des sites web situés aux États-Unis et dans le monde entier. Ses marques comprennent Bowflex, Schwinn et JRNY. Elle propose une gamme de vélos d'exercice, d'équipements cardio et de produits de musculation. JRNY est une plateforme numérique de remise en forme qui aide les utilisateurs à atteindre leurs objectifs de remise en forme en leur proposant des options d'entraînement et de divertissement qui sont diffusées en continu pendant l'entraînement. Sa marque Bowflex comprend une gamme d'équipements de fitness. Les produits cardio couvrent une gamme d'équipements de fitness connectés, à savoir les vélos C6 et VeloCore, la gamme Max Trainer et les tapis de course.

Secteur Produits de récréation