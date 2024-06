Bowhead Specialty Holdings Inc. est une société holding d'assurance. Elle propose des produits d'assurance dommages spécialisés aux États-Unis. Elle exerce ses activités par l'intermédiaire de trois filiales à part entière : Bowhead Specialty Underwriters, Inc. (BSUI), Bowhead Insurance Company, Inc. (BICI) et Bowhead Underwriting Services, Inc. (BUSI). Sa division Casualty propose des solutions en première ligne et en excédent par l'intermédiaire d'un canal de distribution réservé aux grossistes. La division Responsabilité Civile Professionnelle de la Compagnie propose des solutions de souscription sur une base admise et excédentaire (E&S) pour des risques standards et non standards et souscrit pour une grande variété d'entités, y compris des institutions financières (IF) cotées en bourse et privées, ainsi que des organisations à but non lucratif. La division Healthcare de la société propose des solutions pour les risques non standard auxquels sont confrontés les organismes de santé, à la fois sur une base primaire et excédentaire.