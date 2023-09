Bowlero Corp, anciennement Isos Acquisition Corporation, est un exploitant de centres de divertissement de bowling. La société exploite des centres de bowling traditionnels et des concepts de divertissement plus haut de gamme avec des sièges de salon, des arcades, des offres de nourriture et de boissons, et un service à la clientèle pour les individus et les événements de groupe, ainsi que l'accueil et la supervision de tournois de bowling professionnels et non professionnels et la diffusion connexe. La société exploite des centres de bowling sous différentes marques. Les centres de la marque AMF sont des centres de quilles traditionnels ; les centres de la marque Bowlmor et Bowlero proposent un concept de divertissement plus haut de gamme avec des sièges de salon, des offres de nourriture et de boissons, et un service à la clientèle pour les individus et les événements de groupe. Les centres de bowling de la société sont situés aux États-Unis, au Mexique et au Canada.

Secteur Loisirs et détente