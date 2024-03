Bowleven plc est une société d'exploration et de production de pétrole et de gaz basée au Royaume-Uni, qui possède des intérêts au Cameroun. La société se concentre sur l'Afrique, où elle détient une combinaison d'intérêts de pré-développement et d'exploration au Cameroun. La société détient une participation d'environ 25 % dans le permis Etinde, situé en eaux peu profondes au large du Cameroun. Le permis Etinde se trouve en eaux peu profondes dans le bassin du Rio del Rey, en Afrique de l'Ouest. Le permis Etinde couvre une superficie d'environ 461 kilomètres carrés. Les filiales de la société comprennent EurOil Limited et Bowleven Resources Limited.