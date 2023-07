Bowleven PLC - société d'exploration et de production de pétrole et de gaz axée sur l'Afrique et centrée sur le Cameroun - déclare qu'elle prend acte de l'évolution récente du cours de son action et qu'elle n'a connaissance d'aucune raison particulière expliquant cette hausse soudaine. Les actions de Bowleven ont augmenté de 30 % au cours du mois dernier. La société indique qu'elle a étudié les options de collecte de fonds et qu'elle prévoit de rechercher des capitaux propres supplémentaires au cours de l'année pour l'aider dans ses activités d'entreprise en cours, comme elle l'a indiqué dans sa déclaration du 30 mars.

"La planification d'une levée de fonds s'est poursuivie depuis lors, mais elle n'est pas encore à un stade avancé et il n'y a aucune certitude quant à la conclusion d'une levée de fonds, ni quant à la structure ou aux conditions d'une telle levée de fonds", déclare Bowleven.

Cours actuel de l'action : 1,60 pence, soit une baisse de 8,6 %.

Variation sur 12 mois : en baisse de 45 %.

Par Will Neill, journaliste à Alliance News

