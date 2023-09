(Alliance News) - Les titres suivants sont les principaux gagnants et perdants sur l'AIM à Londres ce mardi.

AIM - GAGNANTS

Prospex Energy PLC, en hausse de 7,2% à 6,70 pence, fourchette de 12 mois 5,00-21,00 pence. L'investisseur dans des projets de gaz et d'électricité en Europe accepte de régler une dette de 188 745 GBP dans trois obligations de prêt convertibles en échange de l'émission de 3,4 millions d'actions. Les obligations convertibles ont été émises en septembre 2022 et sont convertibles à 5,5 pence. "La conversion de cette dette en actions réduit la dette restante de l'entreprise et améliore notre position de trésorerie", déclare le directeur général Mark Routh.

Symphony Environmental Technologies PLC, en hausse de 7,1% à 7,50 pence, fourchette de 12 mois 6,25-16,35 pence. La société indique que le Yémen a commencé à appliquer la législation adoptée en 2010 mais retardée en raison de la guerre civile. En conséquence, les fabricants ne seront autorisés à produire que des sacs en plastique oxo-biodégradables et leur licence d'exploitation ne sera pas renouvelée s'ils sont jugés non conformes. Des inspecteurs seront déployés pour veiller au respect de la réglementation et ils utiliseront le d2dector de Symphony. "Il s'agit d'une étape très positive pour notre technologie de plastique biodégradable d2w dans l'une des plus grandes zones de production et de consommation de plastique du Moyen-Orient. Elle s'inscrit dans un processus continu de changement dans toute la région vers des produits plastiques dont il est scientifiquement prouvé qu'ils sont meilleurs pour l'environnement que les plastiques ordinaires ou d'autres matériaux alternatifs", a déclaré Michael Laurier, directeur général de l'entreprise. Symphony Environmental développe une technologie pour rendre le plastique ordinaire biodégradable.

AIM - LOSERS

Bowleven PLC, baisse de 57% à 0,77 pence, fourchette de 12 mois 0,65-4,00 pence. La société d'exploration et de production de pétrole et de gaz axée sur l'Afrique déclare que ses ressources en liquidités ne lui permettront de se financer que jusqu'à la fin du premier trimestre 2024, en supposant que sa contribution aux coûts du projet Etinde reste à son faible niveau actuel. Bowleven ajoute que la vente par New Age (African Global Energy) Ltd de sa participation de 37,5 % dans le projet Etinde à Perenco SA reste incomplète. Elle explique que, bien qu'elle ne soit pas partie prenante à la discussion sur la transaction, elle comprend que les deux parties cherchent à faire avancer la vente. Rappelle aux parties prenantes qu'il n'y a aucune garantie que la vente sera réalisée. Explique qu'étant donné le retard de la vente et l'absence de calendrier de clôture, il existe désormais des risques potentiels supplémentaires associés au projet Etinde. Déclare qu'elle étudie une proposition de collecte de fonds de la part d'un actionnaire qui envisage de fournir des capitaux propres avec une "décote très importante" par rapport au prix actuel du marché de ses actions, tout en permettant à tous les actionnaires actuels d'y participer au même prix. La discussion n'est pas encore à un stade avancé.

Anglo Asian Mining PLC, baisse de 40% à 38,90 pence, fourchette de 12 mois 36,66-124,00 pence. Le producteur de cuivre, d'argent et d'or axé sur l'Azerbaïdjan déclare que ses résultats semestriels sont conformes aux attentes, compte tenu de la baisse des teneurs dans la mine à ciel ouvert de Gebabek. La société annonce un bénéfice avant impôt de 1,4 million USD pour les six mois se terminant le 30 juin, en forte baisse par rapport aux 5,7 millions USD de l'année précédente. Les recettes du semestre passent de 31,5 millions USD à 30,8 millions USD. Le coût des ventes de la société est passé de 20,4 millions USD à 25,2 millions USD en raison de l'augmentation des coûts de traitement du minerai à faible teneur. Aucun dividende intérimaire n'est déclaré. "Nos résultats pour la période sont satisfaisants et conformes aux attentes, étant donné que nous n'avons principalement exploité que notre mine à ciel ouvert. Le minerai extrait contient des teneurs en or qui diminuent à mesure que la mine approche de la fin de sa durée de vie", explique Reza Vaziri, directeur général.

