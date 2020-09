Box, Inc. : Pas de retournement en vue 02/09/2020 | 16:11 achat En cours

Cours d'entrée : 20.15$ | Objectif : 25.8$ | Stop : 17.5$ | Potentiel : 28.04% La tendance de fond est haussière pour Box, Inc. et le timing opportun pour revenir sur le titre. On anticipera ainsi une relance de la dynamique haussière.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 25.8 $. Synthèse La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.

La société présente une situation fondamentale intéressante dans une optique d'investissement à court terme.

Points forts La croissance constitue un point fort pour la société d'après les anticipations des analystes qui couvrent le dossier, comme en témoigne l'évolution anticipée d'ici trois ans : 34% à l'horizon 2023.

La situation financière de la société apparaît excellente, ce qui lui confère une importante capacité d'investissement.

Historiquement, le groupe publie des chiffres d'activité supérieurs aux attentes.

Sur les 7 derniers jours, les analystes ont révisé à la hausse leurs estimations de bénéfice net par action de la société.

La société bénéficie de très fortes révisions à la hausse des bénéfices au cours des 4 derniers mois. En effet, ces dernières ont été récemment réajustées à la hausse et dans des proportions importantes.

Au cours des 12 derniers mois, les analystes ont largement revu à la hausse leurs estimations de rentabilité pour les prochains exercices.

Les analystes sont positifs sur le titre. Le consensus moyen recommande l'achat ou la surpondération de la valeur.

L'écart entre les cours actuels et l'objectif de cours moyen des analystes qui couvrent le dossier est relativement important et suppose un potentiel d'appréciation conséquent.

Le titre suit une tendance de fond positive sur le long terme au-dessus du niveau support des 15.31 USD.

Points faibles L'action évolue à proximité d'une résistance long terme en données hebdomadaires, située vers 21.48 USD. En-dessous de ce niveau, le potentiel pourrait s'avérer limité.

Le titre se trouve actuellement au contact d'une résistance moyen terme située vers 22.06 USD, dont il faudra s'affranchir pour disposer d'un nouveau potentiel de progression.

La société présente des niveaux de rentabilité insuffisants. Graphique notations Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Sous-secteur Logiciel d'application Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. BOX, INC. 19.49% 3 136 ADOBE INC. 60.08% 253 239 SQUARE, INC. 166.40% 73 919 WORKDAY INC. 47.01% 57 334 AUTODESK, INC. 38.18% 55 569 TWILIO INC. 178.02% 40 493 ELECTRONIC ARTS INC. 28.63% 39 938 ANSYS, INC. 33.60% 29 501 DATADOG, INC. 127.02% 26 017 SLACK TECHNOLOGIES, INC. 52.58% 19 335 CHECK POINT SOFTWARE TECHNO.. 13.79% 17 749

David Meurisse Suivre David Meurisse © Zonebourse.com 2020 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.

Données financières USD EUR CA 2021 769 M - 649 M Résultat net 2021 -62,6 M - -52,8 M Tréso. nette 2021 215 M - 182 M PER 2021 -50,0x Rendement 2021 - Capitalisation 3 136 M 3 136 M 2 647 M VE / CA 2021 3,80x VE / CA 2022 3,27x Nbr Employés 2 046 Flottant 96,7% Prochain événement sur BOX, INC. 25/11/20 Q3 2021 Publication de résultats (estimation) Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 11 Objectif de cours Moyen 24,75 $ Dernier Cours de Cloture 20,05 $ Ecart / Objectif Haut 49,6% Ecart / Objectif Moyen 23,4% Ecart / Objectif Bas -10,2% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Aaron Levie Chairman & Chief Executive Officer Stephanie Carullo Chief Operating Officer Dylan Chandler Smith Chief Financials Officer Paul Chapman Chief Information Officer Lakshmi Hanspal Chief Information Security Officer